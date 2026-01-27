27 ene. 2026
Fútbol Internacional

El United pierde a Patrick Dorgu 10 semanas

Patrick Dorgu, uno de los héroes de las dos últimas victorias del Manchester United, estará de baja alrededor de diez semanas por una lesión en los isquiotibiales.

Enero 27, 2026 11:29 a. m. • 
Por Redacción D10
Patrick Dorgu

Patrick Dorgu estará fuera por varias semanas.

Foto: Gentileza - Patrick Dorgu

El danés de 21 años fue titular y marcó en los triunfos contra el Manchester City y contra el Arsenal, después de que Michael Carrick, el nuevo técnico de los ‘Red Devils’ decidiera utilizarle como extremo y no como lateral.

Sin embargo, en la segunda mitad del triunfo contra el Arsenal, Dorgu se lesionó en una carrera y ahora tendrá que estar de baja alrededor de diez semanas.

Dorgu, que ha marcado tres goles y repartido tres asistencias esta temporada, podría estar de vuelta tras el parón por fútbol de selecciones de marzo.

Manchester United
Redacción D10
Más contenido de esta sección
5886aaf12352c20729625c6d7c95ff98c29e66ab.jpg
Fútbol Internacional
La Juventus sentencia al Napoli
La Juventus se hizo gigante este domingo para condenar al Napoli (3-0), maltratado por los goles de Jonathan David, Kenal Yildiz y Filip Kostic que le colocan ya demasiado lejos en la tabla para soñar con un ‘Scudetto’ cada jornada más cerca del Inter de Milán.
Enero 25, 2026 04:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Endrick
Fútbol Internacional
Endrick suma y sigue: exhibición, triplete
Endrick ha caído de pie en la Ligue 1, en la que apenas ha participado en tres encuentros con el Lyon, y este domingo, de nuevo, volvió a marcar.
Enero 25, 2026 04:35 p. m.
 · 
Redacción D10
English Premier League - Arsenal vs Manchester United
Fútbol Internacional
Un fulgurante Manchester United doblega al Arsenal
El ‘efecto Michael Carrick’ no tiene fin y el Manchester United prolongó el exitoso regreso de su entrenador con una victoria sobre el Arsenal (2-3), que sufrió su tercer pinchazo consecutivo en un partidazo que cerró Cunha con un golazo que permitió al City reducir su distancia respecto al líder.
Enero 25, 2026 03:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Barcelona
Fútbol Internacional
El Barça recupera el liderato
El Barcelona explotó este domingo los errores en defensa del colista, el Real Oviedo, y recuperó el liderato de LaLiga EA Sports, con un punto de margen sobre el Real Madrid, gracias a los goles de Dani Olmo, Raphael Dias ‘Raphinha’ y Lamine Yamal en la segunda parte (3-0).
Enero 25, 2026 02:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Atlético de Madrid
Fútbol Internacional
Sorloth desata otra victoria para el Atlético de Madrid
De nuevo con un gol de Alexander Sorloth, como en cada uno de los siete puntos sumados en las tres jornadas jugadas de 2026, el Atlético de Madrid desató una victoria imprescindible contra el Mallorca, agrandada después por un tanto en propia puerta y una gran acción de Thiago Almada, para creer aún en que todo es posible en este campeonato, a la expectativa y a la estela del Barcelona y del Real Madrid.
Enero 25, 2026 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
juan fernando quintero.jpg
Fútbol Internacional
River debuta con triunfo a domicilio y Racing cae con gol olímpico
River Plate comenzó el Torneo Apertura del fútbol argentino con un triunfo a domicilio por 0-1 sobre Barracas Central.
Enero 25, 2026 08:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más