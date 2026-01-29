Los 150 de Wembanyama y susto para Doncic

El derbi texano acabó con victoria de los Spurs en el campo de los Rockets (111-99), con 28 puntos, 16 rebotes y 5 tapones de un Wembanyama incontenible.

El francés reactivó a los Spurs tras su última derrota en casa contra los New Orleans Pelicans. Su equipo es segundo en el Oeste con un balance de 32-15 y persigue a los líderes, los Oklahoma City Thunder (38-10).

Los Rockets, en los que Amen Thompson metió 25 puntos y Kevin Durant aportó 24, siguen en la cuarta plaza (28-17).

Susto para Doncic, récord para LeBron

LeBron James se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 60.000 minutos en la temporada regular y lo hizo en el regreso a la que fue su casa, Cleveland, donde los Lakers sufrieron un duro revés por 129-99.

LeBron (11 puntos) estuvo visiblemente conmovido en los prolegómenos del partido cuando los Cavaliers mostraron un video que celebraba sus años en Cleveland y el título conquistado en 2016.

También reflexionó sobre su presente y futuro al acabar el partido, preguntado sobre si esta puede ser su última visita a Cleveland como jugador.

“Cada estadio al que voy intento disfrutarlo, no doy nada por sentado. No he decidido nada sobre mi futuro, pero no me importa si es aquí, en Washington, en el TD Garden, en el Barclays Center, es fantástico. Yo crecí a 35 minutos al sur de aquí (Cleveland)”, dijo LeBron en rueda de prensa.

Doncic fue el máximo anotador de los Lakers con 29 puntos (12 de 20 en tiros) y 6 asistencias, pero dio el susto en el primer período cuando sufrió un esguince en el tobillo izquierdo tras lanzar un triple. Terminó el movimiento saltando hacia atrás en la pierna izquierda, hasta resbalarse al borde de la pista.

El esloveno pudo terminar el partido sin mayores consecuencias, pero tras el esguince regresó brevemente a los vestuarios.

“No vi la jugada, sé que se torció el tobillo cayendo. Ha habido una serie de lesiones en este estadio por la pista”, dijo JJ Redick, técnico de los Lakers.

Donovan Mitchell lideró a los Cavs con 25 puntos y 5 rebotes, apoyado por los 20 de Jaylon Tyson y los 17 puntos y nueve rebotes de Jarrett Allen.

Buena actuación para Hugo González

El español Hugo González firmó una buena actuación personal, con 10 puntos y 5 rebotes en 26 minutos con los Boston Celtics.

Sin embargo, su equipo cayó 106-117 en casa contra los Atlanta Hawks.

González, exjugador del Real Madrid elegido con el número 28 absoluto en el último draft, conectó 3 de sus 4 tiros de campo y sumó además un tapón.

Los Celtics, que no pueden contar con Jayson Tatum en esta temporada por su lesión en el tendón de Aquiles, están empatados con los New York Knicks en la segunda plaza (29-18), después de la victoria de los neoyorquinos este mismo miércoles en el campo de los Toronto Raptors (119-92).

Mikal Bridges brilló con 30 puntos y el dominicano Karl Anthony Towns capturó hasta 22 rebotes, además de anotar 8 puntos.

Victorias a domicilio para Magic, Wolves y Warriors

Los Orlando Magic firmaron su cuarta victoria de la temporada contra sus vecinos de Florida, los Miami Heat, por 124-133, gracias a 31 puntos de un Paolo Banchero que cerró un espectacular mes de enero.

Esta victoria corta una racha de cuatro derrotas seguidas de los Magic (24-22) y les iguala en el sexto puesto de la Conferencia Este con los Heat (25-23), que vuelven a perder tras dos victorias consecutivas logradas a domicilio.

Simone Fontecchio, con 23 puntos y un 6 de 9 en triples, fue el máximo anotador de los locales, seguido de Norman Powell, con 22 puntos, y Bam Adebayo, con 21 puntos y 10 rebotes. Jaime Jáquez Jr. sumó 13 puntos y tuvo un partido irregular, en marcado por 5 faltas y 4 pérdidas de balón en momentos decisivos.

También triunfaron a domicilio los Minnesota Timberwolves, contra los Dallas Mavericks (118-105), y los Warriors, que se impusieron a los Utah Jazz (140-124).

Julius Randle lideró a los Wolves en Dallas con 31 puntos y Steph Curry selló 27 en el triunfo de los Warriors, apoyado por 26 de Moses Moody.