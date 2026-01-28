Golazo de Gabriel Ávalos para Independiente

Gabriel Ávalos trasladó su gran momento goleador de los amistosos de la Serie Río de la Plata a los partidos oficiales del fútbol argentino.

El delantero albirrojo abrió el marcador a los 34 minutos para Independiente que visitó a Newell’s Old Boys de Rosario.

El resultado final fue de 1-1, encadenando de esta manera su segundo empate en el presente certamen. Independiente aún no conoce de derrotas, pero tampoco de victorias.

La próxima fecha, la tercera del fútbol argentino, Independiente medirá fuerzas ante Velez Sarsfield en condición de local.