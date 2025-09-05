La FIFA y el destaque a Paraguay

La Selección Paraguaya, pese a no haber sido campeona del mundo, siempre ha dejado su sello en la historia de los mundiales. Este jueves, tras 16 años, volvió a clasificar para el máximo evento de selecciones del mundo por novena ocasión en la historia.

La cuenta oficial de la FIFA y la Copa del Mundo, dieron un importante destaque a la clasificación paraguaya a través de diferentes posteos en las redes sociales.

Paraguay tiene algunos hechos memorables y pintorescos en la historia del Mundial. Fue uno de los primeros participantes en 1930, tuvo el primer DT expulsado en un Mundial (Cayetano Ré en 1986), el primer equipo eliminado por Gol de Oro (Francia 98), uno de los goles en contra más rápido de los mundiales (Alemania 2006), entre otros datos como haber caído con selecciones que luego terminaron siendo campeones del mundo (Francia 98 y Sudáfrica 2010).

Paraguay volverá a jugar un Mundial en el 2026, el próximo 5 de diciembre conocerá a sus rivales en un campeonato que contará con la histórica participación de 48 equipos.

Paraguay🇵🇾 estará por novena vez en la #CopaMundialFIFA en 2026, siendo uno de los países que participó de la edición inaugural en 1930.@Albirroja | #Somos26 pic.twitter.com/dFwsDFG32o — FIFA (Español) (@fifacom_es) September 5, 2025

🇵🇾 Un regreso muy esperado: ¡Paraguay está de vuelta tras 16 años!#CopaMundialFIFA | #Somos26 pic.twitter.com/SphzSIAEDD — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 5, 2025