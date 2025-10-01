01 oct. 2025
La FIFA contradice a Trump sobre cambio de sede

El vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, aseguró que es decisión de la FIFA cambiar una sede del próximo Mundial de 2026, después de que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, afirmara que quitará partidos a las ciudades gobernadas por demócratas si las considera “inseguras”.

Octubre 01, 2025 05:45 p. m. • 
Por Redacción D10
El estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, acogerá partidos de la Copa del Mundo 2026.

“Si tuviera que hacer algo cada vez que un político habla, ya sea un presidente, un senador o un congresista, no podría hacer mi trabajo”, dijo Montagliani este miércoles en una conferencia en Londres.

“La realidad es que estamos centrados en las 16 sedes y esto es un torneo de la FIFA. La FIFA toma las decisiones, es su jurisdicción. Con todo el respeto a los líderes mundiales, el fútbol les supera”, añadió el directivo.

Hace escasos días, Trump, amenazó a ciudades gobernadas por los demócratas, como Seattle o San Francisco, con quitarles partidos del Mundial 2026 si las considera inseguras.

“Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial (...) dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sea necesario”, aseguró el pasado viernes Trump desde el Despacho Oval.

El mandatario estadounidense puso especial énfasis en Seattle y San Francisco, ciudades que, en su opinión, “están gobernadas por lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que hacen”.

Trump, además, también mencionó la posibilidad de tomar medidas similares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

Redacción D10
