Veto migratorio dejaría a Haití e Irán sin seguidores en el Mundial

En la proclamación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lee que el veto migratorio excluye a “cualquier deportista o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñen un trabajo de apoyo necesario y parientes inmediatos, que viajen para el Mundial, los Juegos Olímpicos o cualquier otro gran evento deportivo”.

Sin embargo, según el decreto actual, muchos aficionados procedentes de Haití e Irán tendrán problemas para poder desplazarse a Estados Unidos a seguir sus selecciones.

El Mundial de 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, por primera vez con 48 selecciones participantes.

El sorteo de la fase de grupos se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington DC. EFE