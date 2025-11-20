20 nov. 2025
Copa Mundial

Veto migratorio dejaría a Haití e Irán sin seguidores en el Mundial

Haití e Irán figuran entre las 42 selecciones ya clasificadas para el Mundial de Estados Unidos de 2026, y si bien sus delegaciones podrán acceder al país pese a formar parte de la lista de naciones con veto migratorio, muchos aficionados tendrán complicaciones para acompañarlas en las gradas.

Noviembre 20, 2025 07:24 a. m. • 
Por Redacción D10
Trump.png

El presidente Donald Trump habla en el Despacho Oval mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino (der.), y el vicepresidente J.D. Vance (tercero por izq.), observan.

FOTO: AFP.

En la proclamación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lee que el veto migratorio excluye a “cualquier deportista o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñen un trabajo de apoyo necesario y parientes inmediatos, que viajen para el Mundial, los Juegos Olímpicos o cualquier otro gran evento deportivo”.

Sin embargo, según el decreto actual, muchos aficionados procedentes de Haití e Irán tendrán problemas para poder desplazarse a Estados Unidos a seguir sus selecciones.

El Mundial de 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, por primera vez con 48 selecciones participantes.

El sorteo de la fase de grupos se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington DC. EFE

Redacción D10
Más contenido de esta sección
seatle.png
Copa Mundial
Trump amenaza a ciudades demócratas con quitarles partidos del Mundial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a ciudades gobernadas por los demócratas, como Seattle o San Francisco, con quitarles partidos del Mundial 2026 si las considera inseguras.
Septiembre 26, 2025 12:37 p. m.
 · 
Redacción D10
0008297797.jpg
Copa Mundial
Arranca la venta de entradas para el Mundial
Sin tiempo para procesar emociones, la FIFA arrancó con el proceso de venta de entradas para el Mundial 2026.
Septiembre 10, 2025 01:03 p. m.
 · 
Redacción D10
GvRohHwXMAAoNEX.jpeg
Copa Mundial
Benfica anuncia una reforma de su estadio de cara al Mundial 2030
El club lisboeta del Benfica anunció este martes una potente reforma de todo el entorno del Estádio da Luz, con el objetivo de crear un destino deportivo y de experiencias, cuyo horizonte será el Mundial 2030 que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal.
Julio 22, 2025 10:55 a. m.
 · 
Redacción D10
copadelmundo.jpg
Copa Mundial
Mundial 2026: la advertencia del vicepresidente de EE.UU.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, advirtió a los aficionados que “tendrán que irse a casa” y evitar quedarse en territorio estadounidense tras concluir el Mundial de Fútbol de 2026, que su país organizará junto con Canadá y Mexico.
Mayo 07, 2025 05:39 p. m.
 · 
Redacción D10
mundial trofeo.jpg
Copa Mundial
Domínguez pide que el Mundial 2030 sea con 64 equipos
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, propuso que el Mundial 2030 se juegue con 64 selecciones.
Abril 10, 2025 01:07 p. m.
 · 
Redacción D10
coto nogués.jpg
Copa Mundial
Mundial 2030: Nogués aclara intención sobre el predio de las FFAA
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, explicó la nota enviada a las Fuerzas Armadas y afirmó que el proyecto de nuevo estadio se realiza igual sin esos terrenos.
Marzo 25, 2025 09:22 a. m.
 · 
Redacción D10
