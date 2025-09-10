Arranca la venta de entradas para el Mundial

El Mundial 2026 comienza a jugarse y Paraguay estará presente en la cita histórica luego de 16 años, en un torneo histórico que contará por primera vez con la participación de 48 selecciones.

Este miércoles arrancó la primera de las cinco etapas de venta de entradas, que estará destinado de manera exclusiva a clientes de VISA, uno de los grandes patrocinadores de la FIFA. Este periodo estará abierto hasta el 19 de setiembre a las 12.00 de nuestro país.

Los que deseen adquirir las boletas deberán crear su cuenta a través de la Web de la FIFA y acceder a la sección ticket en donde les llevará a una sala de espera previa antes de poder ingresar a elegir los accesos de su preferencia.

Luego deberá esperar un sorteo y en caso de ser elegido deberá aguardar una fecha de confirmación (se notificará desde el 1 de octubre), en la que se le otorgará una fecha específica para ingresar de nuevo a la página y completar el proceso de compra.

Los costos varían según la categoría del asiento, siendo 60 dólares el precio base establecido para los partidos de la fase de grupos. Adquirir las entradas no otorga derecho de ingreso a los respectivos países anfitriones, quedando en campo de los aficionados la gestión de las visas correspondientes.