20 nov. 2025
Copa Mundial

Así quedaron las repescas europeas al Mundial

Fueron confirmados los cruces de repesca para los últimos boletos europeos al Mundial 2026.

Noviembre 20, 2025 11:00 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAY

La Azzurra buscará su clasificación vía repechaje.

Foto: AFP

Italia-Irlanda del Norte, Polonia-Albania y Turquía-Rumanía son los emparejamientos más destacados de la primera eliminatoria a partido único de la repesca europea para el Mundial de 2026, que concederá cuatro billetes.

El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) fijó también las otras eliminatorias de los diez restantes equipos europeos: Ucrania-Suecia, Eslovaquia-Kosovo, República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia del Norte y Gales-Bosnia.

Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se repartirán en cuatro finales, también a encuentro único, para dirimir las cuatro plazas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La ronda inicial de la repesca se jugará del 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales cinco días después, el día 31.

Al estar encuadrados en los bombos uno y dos por tener mejor ránking FIFA, Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia jugarán en casa el primer cruce.

El sorteo definió también la ruta de las ocho selecciones que pasarán a las cuatro finales.

En caso de apear a Irlanda del Norte, Italia se mediría contra el vencedor del Gales-Bosnia, con la particularidad de que lo hará como visitante.

Tras quedar segunda en el grupo que lideró Noruega, la escuadra ‘azzurra’, que dirige Gennaro Gatusso, disputará por tercera vez consecutiva la repesca, después de que en las dos anteriores quedase eliminada ante Suecia, en la del Mundial de 2018 de Rusia, y frente a Macedonia del Norte, cuatro años en el de Catar.

La última participación italiana en el Campeonato del Mundo se remonta a 2014 en Brasil.

El vencedor del Polonia-Albania se medirá contra el del Ucrania-Suecia, que tendrá la ventaja de jugar como local en la final.

Si elimina a Rumanía, la selección turca se jugará el billete para el Mundial como visitante frente al ganador del Eslovaquia-Kosovo.

También jugaría fuera el que pase en el Dinamarca-Macedonia del Norte, que se enfrentará contra el que se clasifique en el duelo entre checos e irlandeses.

De las dieciséis selecciones europeas que disputan la repesca, doce lo hacen como segundos de sus grupos de la fase de clasificación y cuatro- Suecia, Rumanía, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte- procedentes de la Liga de Naciones.

Además de las cuatro plazas restantes para Europa, hay en juego dos para las selecciones del resto de continentes.

A ellas aspiran Bolivia, Surinam, Jamaica, Nueva Caledonia, Irak y República Democrática del Congo.

El combinado boliviano se medirá con Surinam, antigua colonia holandesa situada al norte de Brasil.

El que gane, se medirá contra Irak, que espera directamente en la final, al igual que el Congo, que se cruzará contra el vencedor entre Jamaica y Nueva Caledonia, territorio de ultramar francés situado en el Pacífico Sur que aspira a su primera cita mundialista.

Los seis equipos que saquen billete en la repesca completarán las 48 selecciones que jugarán el Mundial de 2026, el que más participantes tendrá de todos los disputados hasta ahora.

El sorteo de la fase de grupos del campeonato está previsto el próximo 5 de diciembre en Washington.

Las 42 selecciones con plaza asegurada son:

- Estados Unidos, Canadá y México (anfitriones)

- Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza (Europa)

- Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Sudamérica)

- Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Australia (confederación asiática)

- Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez (África)

- Curazao, Haití, Panamá (Centroamérica).

- Nueva Zelanda (Oceanía).

Copa Mundial Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
seatle.png
Copa Mundial
La FIFA contradice a Trump sobre cambio de sede
El vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, aseguró que es decisión de la FIFA cambiar una sede del próximo Mundial de 2026, después de que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, afirmara que quitará partidos a las ciudades gobernadas por demócratas si las considera “inseguras”.
Octubre 01, 2025 05:45 p. m.
 · 
Redacción D10
seatle.png
Copa Mundial
Trump amenaza a ciudades demócratas con quitarles partidos del Mundial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a ciudades gobernadas por los demócratas, como Seattle o San Francisco, con quitarles partidos del Mundial 2026 si las considera inseguras.
Septiembre 26, 2025 12:37 p. m.
 · 
Redacción D10
0008297797.jpg
Copa Mundial
Arranca la venta de entradas para el Mundial
Sin tiempo para procesar emociones, la FIFA arrancó con el proceso de venta de entradas para el Mundial 2026.
Septiembre 10, 2025 01:03 p. m.
 · 
Redacción D10
GvRohHwXMAAoNEX.jpeg
Copa Mundial
Benfica anuncia una reforma de su estadio de cara al Mundial 2030
El club lisboeta del Benfica anunció este martes una potente reforma de todo el entorno del Estádio da Luz, con el objetivo de crear un destino deportivo y de experiencias, cuyo horizonte será el Mundial 2030 que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal.
Julio 22, 2025 10:55 a. m.
 · 
Redacción D10
copadelmundo.jpg
Copa Mundial
Mundial 2026: la advertencia del vicepresidente de EE.UU.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, advirtió a los aficionados que “tendrán que irse a casa” y evitar quedarse en territorio estadounidense tras concluir el Mundial de Fútbol de 2026, que su país organizará junto con Canadá y Mexico.
Mayo 07, 2025 05:39 p. m.
 · 
Redacción D10
mundial trofeo.jpg
Copa Mundial
Domínguez pide que el Mundial 2030 sea con 64 equipos
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, propuso que el Mundial 2030 se juegue con 64 selecciones.
Abril 10, 2025 01:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más