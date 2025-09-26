26 sept. 2025
Copa Mundial

Trump amenaza a ciudades demócratas con quitarles partidos del Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a ciudades gobernadas por los demócratas, como Seattle o San Francisco, con quitarles partidos del Mundial 2026 si las considera inseguras.

Septiembre 26, 2025 12:37 p. m. • 
Por Redacción D10
seatle.png

El estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, acogerá partidos de la Copa del Mundo 2026.

Foto: Gentileza - Seahawks

“Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial (...) dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sea necesario”, aseguró este jueves Trump desde el Despacho Oval.

El mandatario estadounidense puso especial énfasis en Seattle y San Francisco, ciudades que, en su opinión, “están gobernadas por lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que se hacen”.

Trump, además, también mencionó la posibilidad de tomar medidas similares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

El Lumen Field de Seattle -el estadio de los Seattle Seahawks de la NFL- tiene previsto acoger seis partidos del mundial de fútbol, mientras que el Levi’s Stadium de Santa Clara -de los San Francisco 49ers-, en el área de San Francisco, albergará otros seis.

Estados Unidos, que coorganiza el Mundial 2026 junto con México y Canadá, cuenta con 11 sedes, la mayoría en ciudades gobernadas por los demócratas, como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Houston, Boston o Philadelphia.

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Washington, con la asistencia prevista de Trump.

Trump no tiene poder para modificar una sede o el lugar de un partido del Mundial, pero mantiene una relación muy cercana con quien sí la posee: el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Redacción D10
