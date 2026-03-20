La escalofriante lesión de Marlon en Gremio

Marlon, jugador del Gremio de Brasil, sufrió una lesión de consideración en el juego frente a Vitória por la jornada 7 del Brasileirão. El jugador tuvo que ser trasladado en ambulancia a raíz del suceso.
Corrían 24 minutos del segundo tiempo, cuando el futbolista del Gremio intenta salir con el balón en los pies, choca con un rival y desafortunadamente cae sobre su pie con todo su cuerpo, sufriendo una fractura.
Tanto compañeros, como rivales y hasta el propio árbitro se tomaron de la cabeza al presenciar la impactante la lesión.
MEU DEUS, que imagem forte essa lesão do lateral Marlon.
Veja como foi a gravíssima lesão sofrida pelo lateral Marlon, do Grêmio