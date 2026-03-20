20 mar. 2026

La escalofriante lesión de Marlon en Gremio

VIDEO. Una de las imágenes que recorre las redes es la de Marlon, compañero de Balbuena y Villasanti, que sufrió una terrible lesión frente al Vitória. Imágenes no aptas para impresionables.

Marzo 20, 2026 08:54 a. m. • 
Por Redacción D10
Marlon sufrió una fractura del pie en pleno partido.

Marlon, jugador del Gremio de Brasil, sufrió una lesión de consideración en el juego frente a Vitória por la jornada 7 del Brasileirão. El jugador tuvo que ser trasladado en ambulancia a raíz del suceso.

Corrían 24 minutos del segundo tiempo, cuando el futbolista del Gremio intenta salir con el balón en los pies, choca con un rival y desafortunadamente cae sobre su pie con todo su cuerpo, sufriendo una fractura.

Tanto compañeros, como rivales y hasta el propio árbitro se tomaron de la cabeza al presenciar la impactante la lesión.

Más contenido de esta sección
Torneo Apertura
Sin vencedores en el cierre de la fecha 11 entre Triqui y la V Azulada
La jornada 11 se despidió con un entretenido empate (1-1) en el barrio Santísima Trinidad entre Trinidense y Ameliano.
Marzo 19, 2026 10:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Los grupos de la Copa Libertadores 2026
Se llevó a cabo este jueves el sorteo de la fase de grupos de la Copa Liberadores y de esta manera quedaron conformados los clubes para pelear por el máximo cetro sudamericano a nivel de clubes.
Marzo 19, 2026 09:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Libertad cayó en el Grupo H de la Libertadores
Durante la noche de este jueves se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores y Libertad conforma el Grupo H.
Marzo 19, 2026 09:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño ya conoce a sus rivales en la Libertadores
Cerro Porteño conforma el Grupo F de la Copa Libertadores después del sorteo de la fase de grupos que se realizó este jueves.
Marzo 19, 2026 09:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Los grupos de la Copa Sudamericana 2026
Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y así quedaron agrupados los clubes para luchar por la otra mitad de la gloria.
Marzo 19, 2026 08:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta, en el Grupo D de la Sudamericana
Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Recoleta ya conoce a sus adversarios en esta participación histórica.
Marzo 19, 2026 08:33 p. m.
 · 
Redacción D10
