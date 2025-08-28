28 ago. 2025
Otros Deportes

La Albirroja de salonismo, rumbo al Mundial de la C13

El equipo guaraní disputará la cita ecuménica en Brasil, del 1 al 7 de septiembre.

Agosto 28, 2025 04:39 p. m. • 
Por Redacción D10
paraguay futbol de salon c13

Plantel de Paraguay, para el Mundial C13 de salonismo

Foto: Gentileza

La Selección paraguaya de fútbol de salón categoría 13 años, viaja este sábado 30 de agosto con destino a Caucaia, Estado de Ceará, Brasil, para disputar el Mundial de la categoría, que se jugará del 1 al 7 de septiembre.

El grupo recibió las indumentarias para afrontar la cita ecuménica, en acto desarrollado en la Residencia Hakarandá.

El plantel de Paraguay está integrado por: Jonás Almeida y Benjamín Torres (arqueros), Santiago Bogado, Lucas Ayala, Jonathan Villasboa, Fernando Vera, David Aquino y Fabricio Garcete (laterales), Jorge Núñez, Alejandro Amarilla y Mauro Gómez (postes), Humberto Vera (pivot). DT: Andrés Bogado.

La Albirroja integra el Grupo A junto a México, Kenia y Francia. Grupo B: Brasil, Australia, Canadá y Colombia.

Fútbol de Salón
Redacción D10
Más contenido de esta sección
PRIMERA MEDALLA ORO, PARAGUAY ASU 2025 PARA NICOLE MARTINEZ_17_62444847.jpg
Otros Deportes
Nicole Martínez quiere seguir haciendo magia con su remo
Una medalla de oro, la primera de los Juegos Panamericanos Junior, y dos de plata sintetizan el momento “mágico, como de película” que vive la remadora paraguaya Nicole Martínez en un país que ahora la mira con esperanza.
Agosto 16, 2025 12:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Mundial de rally
Otros Deportes
Habilitan nueva estación en Encarnación con miras al Mundial de Rally
Fepasa habilitó nueva estación ferroviaria en Encarnación con miras al WRC Rally del Paraguay.
Agosto 15, 2025 04:40 p. m.
 · 
Redacción D10
GxwZ5ShXUAA2Lc_.jpeg
Otros Deportes
Panam Sports aprueba la inclusión del bowling y el ráquetbol para Juegos de Lima 2027
La LXIII Asamblea General de la organización Panam Sports, reunida en la ciudad paraguaya de Luque, aprobó este jueves la inclusión del bowling y el ráquetbol como nuevos deportes en el programa de los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Agosto 08, 2025 11:15 a. m.
 · 
Redacción D10
panaam.jfif
Otros Deportes
Comienza la Asamblea de Panam Sports que analizará candidaturas para Panamericanos 2031
La organización Panam Sports comenzó en Paraguay su LXIII Asamblea General para analizar durante dos días las candidaturas de la capital del país anfitrión, Asunción, y de las ciudades brasileñas Río-Niteroi para organizar los Juegos Panamericanos del 2031.
Agosto 07, 2025 03:52 p. m.
Gwz62_JXwAAysWD.jpg
Otros Deportes
Paraguay pone a punto los escenarios deportivos para el inicio de los Panamericanos Junior
Paraguay ultima detalles en sus escenarios deportivos para recibir desde este sábado a los deportistas que disputarán, hasta el próximo 23 de agosto, los Juegos Panamericanos Junior ASU2025.
Agosto 07, 2025 01:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño futsal_62257510.jpg
Otros Deportes
Ida de semifinales en Premium
El sábado 9 se disputarán los compromisos de las semifinales de la Liga Premium de Futsal FIFA que organiza APF.
Agosto 07, 2025 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más