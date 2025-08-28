La Albirroja de salonismo, rumbo al Mundial de la C13

La Selección paraguaya de fútbol de salón categoría 13 años, viaja este sábado 30 de agosto con destino a Caucaia, Estado de Ceará, Brasil, para disputar el Mundial de la categoría, que se jugará del 1 al 7 de septiembre.

El grupo recibió las indumentarias para afrontar la cita ecuménica, en acto desarrollado en la Residencia Hakarandá.

El plantel de Paraguay está integrado por: Jonás Almeida y Benjamín Torres (arqueros), Santiago Bogado, Lucas Ayala, Jonathan Villasboa, Fernando Vera, David Aquino y Fabricio Garcete (laterales), Jorge Núñez, Alejandro Amarilla y Mauro Gómez (postes), Humberto Vera (pivot). DT: Andrés Bogado.

La Albirroja integra el Grupo A junto a México, Kenia y Francia. Grupo B: Brasil, Australia, Canadá y Colombia.