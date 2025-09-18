18 sept. 2025
Selección Paraguaya

La Albirroja de Alfaro trepa en el ranking

Paraguay amaneció este jueves en un nuevo puesto en la clasificación mundial de la FIFA.

Septiembre 18, 2025 06:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro, el cazador de utopías imposibles.

La Selección Paraguaya de Fútbol, que el pasado 4 de septiembre logró retornar a la Copa del Mundo, consiguió trepar en la clasificación mundial de la FIFA tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La Albirroja se encontraba en la posición 43 tras subir 5 puestos en la clasificación de julio. Sin embargo, en la nueva lista dada a conocer por la FIFA este jueves, la Selección de Alfaro logró subir 6 casillas y ubicarse en el puesto 37.

En la última fecha de las Eliminatorias, Paraguay consiguió empatar en casa frente a Ecuador en el estadio Defensores del Chaco, mientras que en el cierre consiguió doblegar por primera vez en su historia a Perú, jugando en Lima.

Estos resultados son importantes, mirando al sorteo de grupos del Mundial que se realizará en diciembre en Washington. Sin embargo, habrá que esperar los resultados de los amistosos de octubre (Corea y Japón) y noviembre (Estados Unidos y México) para ver en qué puesto finalmente termina Paraguay antes de que se realice el emparejamiento.

