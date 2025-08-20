20 ago. 2025
Juegos Panamericanos

La agenda del día de Asu 2025

Este miércoles se lleva adelante la décimosegunda jornada de Los Juegos Panamericanos Junior de Asu 2025. Acá la agenda con las competencias.

Agosto 20, 2025 
GywN6WpWIAAd5Jk.jpeg

La haptatleta Ana Paula Argüello vuelve a entrar en acción.

Foto: Coparaguay

Los II Juegos Panamericanos Junior se disputan en nuestro país con la presencia de más de 4000 atletas. Para este miércoles prosigue la acción con varias definiciones.

Programación deportiva

Sede: Comité Olímpico Paraguayo

17.30 a 21.00 – Atletismo

09.00 a 10.30 y 15.00 a 16.20 – Patinaje Velocidad

12.00 a 13.30 y 20.00 a 21.00 – Natación Artística

10.00 a 14.00 y 18.00 a 20.00 – Lucha

09.00 a 13.00 y 17.00 a 20.00 – Voleibol Playa

16.00 a 21.00 – Voleibol Masculino

Sede: Secretaría Nacional de Deportes

09.00 a 23.00 – Tenis de Mesa

12.00 a 19.45 – Levantamiento de pesas

12.30 a 16.10 y 17.45 a 20.00 – Gimnasia artística Femenino

Sede: Costanera Asu

09.00 a 16.00 – Canotaje velocidad

Sede: Playa San José, Encarnación

09.00 a 12.30 – Triatlón

Sede: Lago Manene, Ypacaraí

07.30 a 18.00 - Esquí Acuático

Sede: Asunción Golf Club

09.30 – 16.00 - Golf

Juegos Panamericanos Asunción 2025 Otros Deportes
