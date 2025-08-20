La agenda del día de Asu 2025

Los II Juegos Panamericanos Junior se disputan en nuestro país con la presencia de más de 4000 atletas. Para este miércoles prosigue la acción con varias definiciones.
Programación deportiva
Sede: Comité Olímpico Paraguayo
17.30 a 21.00 – Atletismo
09.00 a 10.30 y 15.00 a 16.20 – Patinaje Velocidad
12.00 a 13.30 y 20.00 a 21.00 – Natación Artística
10.00 a 14.00 y 18.00 a 20.00 – Lucha
09.00 a 13.00 y 17.00 a 20.00 – Voleibol Playa
16.00 a 21.00 – Voleibol Masculino
Sede: Secretaría Nacional de Deportes
09.00 a 23.00 – Tenis de Mesa
12.00 a 19.45 – Levantamiento de pesas
12.30 a 16.10 y 17.45 a 20.00 – Gimnasia artística Femenino
Sede: Costanera Asu
09.00 a 16.00 – Canotaje velocidad
Sede: Playa San José, Encarnación
09.00 a 12.30 – Triatlón
Sede: Lago Manene, Ypacaraí
07.30 a 18.00 - Esquí Acuático
Sede: Asunción Golf Club
09.30 – 16.00 - Golf