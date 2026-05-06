06 may. 2026
Champions League

Kompany: “Volveremos a intentarlo”

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, dijo tras la eliminación de su equipo en Champions League ante el PSG, que no tiene la capacidad de estar decepcionado durante mucho tiempo y que su equipo volverá a intentar ganar la máxima competición de clubes europea.

Mayo 06, 2026 06:51 p. m.
FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSG

Kompany, entrenador del Bayern Múnich.

ODD ANDERSEN/AFP

“No tengo la capacidad de estar decepcionado mucho tiempo. Naturalmente es amargo; los dos partidos fueron apretados y jugamos ante un gran rival”, dijo a la plataforma digital DAZN.

“Pero todo sigue. Los dos partidos los definieron detalles con una gran calidad de ambos equipos. Lo intentamos todo. Felicitaciones al PSG. Volveremos a intentarlo”, agregó Kompany.

El belga dijo que mañana para él el tema de la eliminación estará liquidado. “Sé que algunos jugadores tendrán días difíciles, pero para mi todo habrá quedado atrás. Sólo me da más motivación”, agregó. EFE

Bayern Múnich PSG Champions League
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