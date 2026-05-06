Kompany: “Volveremos a intentarlo”

“No tengo la capacidad de estar decepcionado mucho tiempo. Naturalmente es amargo; los dos partidos fueron apretados y jugamos ante un gran rival”, dijo a la plataforma digital DAZN.

“Pero todo sigue. Los dos partidos los definieron detalles con una gran calidad de ambos equipos. Lo intentamos todo. Felicitaciones al PSG. Volveremos a intentarlo”, agregó Kompany.

El belga dijo que mañana para él el tema de la eliminación estará liquidado. “Sé que algunos jugadores tendrán días difíciles, pero para mi todo habrá quedado atrás. Sólo me da más motivación”, agregó. EFE