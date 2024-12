Justo Villar y Lucas Barrios se reencuentran con la hinchada de Colo Colo

Un duelo de leyendas del fútbol entre Colo Colo y River Plate se vivió este sábado en el estadio Monumental de Santiago, donde los más de 20.000 asistentes asistieron al triunfo por 2-1 del equipo argentino.

Los paraguayos Justo Villar y Lucas Barrios fueron parte del plantel de Colo Colo. En el caso del portero, tuvo buenas intervenciones que fueron elogiadas por los chilenos, muchos de ellos pidiendo su regreso al plantel profesional.

Los argentinos Ariel Ortega y Javier Saviola y el chileno Marcelo Salas encabezaron la lista de figuras.

‘El Matador’ Salas, ídolo de Rive Plate y de los italianos Lazio y Juventus, fue el protagonista de la jornada al marcar, a sus 49 años, un gran gol que abrió la cuenta al partido jugado en el estadio de El Cacique.

El primer tiempo terminó sin goles, a pesar de los esfuerzos del equipo argentino liderado por Salas en el ataque y con un Javier Saviola que, a sus 42 años, aún irradia destellos futbolísticos como los que le hicieron figura en River Plate, Barcelona y Real Madrid.

En esa primera parte también se lució el portero paraguayo de 47 años Justo Villar, quien fue por años capitán de la selección Albirroja y que tuvo un paso por Colo Colo entre 2013 y 2017, por lo cual recibió la ovación de los asistentes.

El guardameta, que también jugó en Real Valladolid, conserva buenos reflejos que le permitieron neutralizar jugadas de gol.

La diana de Salas llegó en el minuto 55. Aprovechó 0un rebote y se sacó la presión de un defensa antes de definir con un puntillazo.

“Pude disfrutarlo con mis compañeros y amigos más allá del gol y el resultado. Me sentí mejor de lo que creía, hace rato que no jugaba, pero me he preocupado de entrenar un poco”, dijo Salas al canal TNT Sports.

Colo Colo igualó doce minutos después a través del exdelantero chileno Manuel Neira, quien hizo carrera en Sao Paulo, Las Palmas, el Racing argentino y América de Cali.

La victoria de River finalmente llegó por un autogol en el minuto 79 del exdefensor David Henríquez, quien jugó en los mexicanos Monarcas de Morelia y Dorados de Sinaloa.

Los planteles de los equipos conformados por exfutbolistas tenían un promedio de edad de entre 44 y 45 años, siendo el mayor de todos el ex arquero argentino José María Buljubasich, quien actualmente a sus 53 años es el gerente deportivo del Universidad Católica chileno.

También hubo momentos de nostalgia al ver al argentino Ariel Ortega, hoy con 50 años y un pelo platinado, dominar la pelota y hacer pases a sus compañeros como cuando deslumbró con River que fue campeón de la Copa Libertadores en 1996.

La plantilla de Colo Colo, que estuvo dirigida por el argentino Claudio Borghi quien también fue seleccionador de Chile entre 2011 y 2012, fue integrada por: Justo Villar, Eduardo Lobos, Luis Mena, Pablo Contreras, David Henríquez, Álvaro Ormeño, Miguel Aceval, Braulio Leal, Miguel Riffo, Rodolfo Madrid.

Además de Rodrigo Meléndez, Jaime Valdés, Matías Fernández, Arturo Sanhueza, Rodrigo Millar, Gonzalo Fierro, Esteban Paredes, Lucas Barrios, Manuel Neira y Mario Cáceres.

En el banquillo del plantel de River Plate estuvo Omar Labruna, quien dirigió a Marcelo Barovero, José María Buljubasich, Ariel Franco, Jonatan Maidana, Walter Acevedo, Mario Yepes, Juan Pablo Sorín y Matías Abelairas. Junto a Marcelo Salas, Leonardo Ponzio, Guillermo Pereyra, Ariel Ortega.

También jugaron Federico Almerares, Javier Saviola, Rubén Sambueza, Juan Pablo Ángel y Alejandro Domínguez. EFE