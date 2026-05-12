11 may. 2026
Fútbol Internacional

Mourinho: “A partir del próximo lunes ya podré hablar sobre mi futuro”

El técnico José Mourinho aseguró que el próximo lunes día 18, cuando haya terminado la Liga de Portugal, podrá finalmente “pronunciarse sobre su futuro”, ya sea para seguir en el Benfica o para un hipotético regreso al Real Madrid, como se vino especulando.

Mayo 11, 2026 09:42 p. m.
FBL-POR-LIGA-BENFICA-BRAGA

José Mourinho, técnico del Benfica.

FILIPE AMORIM/AFP

En la rueda de prensa tras el empate contra el Braga (2-2), al responder a una pregunta de los periodistas sobre si mantenía la intención de seguir en el Benfica que había expresado el pasado mes de marzo, Mourinho descartó hablar del futuro cuando aún queda una jornada de la Liga por disputar.

“La última semana del campeonato no es para pensar en el futuro, en contratos”, declaró el técnico.

“Desde el momento en que entramos en esta última fase, decidí que no quería escuchar a nadie, que quería estar ‘aislado’ en mi espacio de trabajo. (...) Hay un partido contra el Estoril (en la próxima ronda) y a partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica”, añadió.

El futuro de José Mourinho ha acaparado la prensa deportiva española e internacional, entre rumores de un posible regreso al Real Madrid para suceder a Álvaro Arbeloa, pero él volvió a insistir este lunes en que no ha hablado “con nadie de otro club”.

Las preguntas de los periodistas fueron en gran medida sobre este tema, aunque el entrenador portugués rehusó, como ha venido haciendo en los últimos días, dar detalles sobre cuál será su siguiente paso.

“Y me quedo en eso, porque no quiero empezar la próxima temporada sancionado. Solo falta un partido, solo faltan ocho días (...). Tranquilos, solo falta una semana”, concluyó el técnico portugués.

El Benfica de Mourinho empató este lunes contra el Braga por 2-2 en la trigésima tercera jornada de la Liga de Portugal y cayó al tercer lugar cuando solo falta un partido para el final. EFE

José Mourinho Benfica Real Madrid
Más contenido de esta sección
Pablo Vegetti
Fútbol Internacional
Un Cerro combativo logra un triunfazo en Colombia
Cerro Porteño logró una gran victoria (0-1) ante el Junior en condición de visitante y está muy cerca de conseguir su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. Un golazo de Pablo Vegetti fue suficiente para sumar tres puntos en Colombia.
Mayo 08, 2026 12:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Deportivo Independiente Medellín Flamengo
Fútbol Internacional
Se cancela el Medellín vs. Flamengo por desmanes en una tribuna
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) canceló este jueves el partido entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Flamengo por la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores por desmanes en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot de Medellín.
Mayo 08, 2026 12:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Crystal Palace
Fútbol Internacional
El Crystal Palace se cita con el Rayo Vallecano en la final
El Crystal Palace consiguió el pase a la final de la Liga Conferencia tras imponerse al Shakhtar Donetsk (2-1) y se citó con el Rayo Vallecano en la final que tendrá lugar en Leipzig el próximo 27 de mayo.
Mayo 07, 2026 08:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Friburgo BRAGA
Fútbol Internacional
El Friburgo remonta y se clasifica para su primera final europea
El Friburgo, en superioridad numérica desde el minuto 7, remontó este jueves al Braga, levantó el 2-1 de la ida y se impuso por 3-1, con algunos tramos de sufrimiento al final, para clasificarse para la primera final continental de su historia, en la Liga Europa, en la que se medirá al Aston Villa.
Mayo 07, 2026 08:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Aston Villa
Fútbol Internacional
El Aston Villa de Unai Emery está en la final
Unai Emery lo ha vuelto a hacer. Su Aston Villa puede ganar su primera Europa League. Los de Birmingham, tras remontar la eliminatoria ante el Nottingham Forest (4-0), se enfrentará al Friburgo en Estambul con la posibilidad de que el técnico español levante su quinta UEFA.
Mayo 07, 2026 08:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Junior vs. Cerro Porteño
Fútbol Internacional
Junior vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Cerro Porteño visita al Junior este jueves por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.
Mayo 07, 2026 07:52 p. m.
Carga Más