11 may. 2026
Fútbol Internacional

Acuerdo verbal para la renovación de Flick

El técnico alemán Hansi Flick renovará con el Barcelona hasta 2028, con un año más opcional, al término del presente curso, tras alcanzar ambas partes un acuerdo verbal que no está aún rubricado.

Mayo 11, 2026 05:26 p. m. • 
Por Redacción D10
Hansi Flick

Hansi Flick acaba de conseguir otro título con el Barcelona.

Foto: AFP

El acuerdo ha sido adelantado por el rotativo barcelonés ‘Mundo Deportivo’ y ha sido confirmado por EFE de fuentes próximas a la negociación.

La presencia del representante del técnico alemán, Pini Zahavi, que también se ha reunido con el Barça para negociar el futuro de Robert Lewandowski, ha servido para adelantar los detalles, aunque sin que se haya cerrado el compromiso.

A finales de abril, Flick ya había admitido abiertamente que quería renovar su contrato con el club español. “Ese es mi plan, desde luego, será la última etapa en mi carrera”, dijo entonces en la víspera del encuentro ante el Celta.

Es más, el técnico aseguró que le gustaría ser el entrenador de este equipo “cuando el estadio esté acabado” y eso implícitamente señalaba su idea de continuar al frente del equipo más allá de junio de 2027. La idea de ambas partes es que el contrato se firme hasta 2028, con un año más opcional en función de los resultados conseguidos.

Barcelona Hansi Flick
Redacción D10
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