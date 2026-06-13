12 jun. 2026
Copa del Mundo

Katy Perry y Anitta encabezan lista de estrellas en la inauguración del Mundial en EEUU

La cantante estadounidense Katy Perry y la brasileña Anitta encabezaron este viernes la inauguración del Mundial en Estados Unidos antes del partido entre la selección local y la de Paraguay por el grupo D del certamen futbolístico.

Junio 12, 2026 10:34 p. m. • 
Por Redacción D10
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Katy Perry actúa en la inauguración del Mundial en Estados Unidos.

Foto: EFE

El evento también contó con el ritmo de hip hop del rapero Future y Lisa. Al partido, que se disputa en el Estadio de Los Ángeles, en la ciudad de Inglewood, está previsto que asista el secretario de Estado, Marco Rubio, en representación del ejecutivo estadounidense, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

También se vio en la tribuna al actor Tom Cruise, acompañado por el exfutbolista David Beckham.

Una banda de guerra - con los percursionistas ataviados de los colores rojo, azul y blanco - abrió el espectáculo, junto a una enorme réplica de la Copa del Mundo de la FIFA y ante un estadio todavía como muchas sillas vacías que se fueron llenando en el transcurso de la gala inaugural.

Haciendo alusión a la cultura de la costa oeste, la coreana Lisa apareció de blanco sobre una tabla de surf.

Poco después, Anitta se sumó al escenario justo detrás de ella, en un recinto que, curiosamente, lucía a medio vacío.

Perry apareció sobre el escenario minutos antes de arrancar el encuentro entre EE.UU. y Paraguay junto un niño de nacionalidad noruega llamado Luka con el que cantó el tema ‘WONDER’.

La estrella del pop llevaba puesto un voluminoso vestido plateado y su actuación, ya con el estadio medio lleno, generó gran expectación entre los asistentes.

El concepto visual rindió homenaje a los grandes emblemas de Los Ángeles, recreando la famosa Ruta 66 y el icónico cartel de Hollywood.

Finalmente, todos los artistas se reunieron en el escenario principal junto a una réplica gigante de la Copa del Mundo, cerrando la primera parte del show por todo lo alto.

El grueso de la competición se desarrollará en Estados Unidos, que albergará la gran mayoría de los encuentros de la Copa del Mundo. De los 104 partidos que componen este nuevo formato, 78 tendrán lugar en suelo estadounidense.

Los partidos se repartirán a lo largo de once ciudades: Boston, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, Atlanta y Miami en la costa este; Kansas City, Dallas y Houston en el centro de la región; mientras que el oeste completará el mapa con los encuentros fijados en San Francisco, Seattle y Los Ángeles.

El torneo coronará al nuevo campeón del mundo el próximo 19 de julio en la gran final que se jugará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Más allá de la lucha por el título, esta edición del Mundial se produce en medio de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y el gobierno de Teherán, lo que ha provocado que la participación de la selección iraní en suelo estadounidense se desarrolle bajo un despliegue de seguridad sin precedentes y un riguroso escrutinio internacional.

El combinado persa debe disputar sus compromisos de la fase de grupos en la Costa Oeste (Los Ángeles y Seattle), lo que añade más tensión al conflicto en Oriente Medio. EFE

Mundial FIFA 2026 Copa del mundo Estados Unidos
Redacción D10
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