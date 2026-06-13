13 jun. 2026
Copa del Mundo

Más de 70.492 espectadores acompañaron el regreso mundialista de Paraguay

La espera terminó y el regreso de la Selección Paraguaya a una Copa del Mundo estuvo acompañado por un marco imponente. Un total de 70.492 espectadores colmaron las gradas del imponente SoFi Stadium de Los Ángeles para presenciar el duelo entre Paraguay y Estados Unidos en la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Junio 13, 2026 12:10 a. m. • 
Por Redacción D10
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Imponente. Impresionate luce el Sofi Stadium en la apertura del Mundial en tierras de los Estados Unidos.

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El retorno de la Selección Paraguaya a una Copa del Mundo estuvo acompañado por un marco imponente. Un total de 70.492 espectadores colmaron las gradas del imponente SoFi Stadium de Los Ángeles para presenciar el duelo entre Paraguay y Estados Unidos en la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026.

La Albirroja volvió a una cita mundialista después de 16 años y lo hizo ante una multitud que convirtió el estadio californiano en una verdadera fiesta del fútbol. Entre los miles de aficionados presentes destacó una importante presencia paraguaya, con banderas, camisetas y cánticos que acompañaron al equipo de Gustavo Alfaro desde el calentamiento hasta el pitazo final.

El encuentro no solo marcó el estreno de Paraguay en la máxima competencia del fútbol mundial, sino también una jornada histórica para la comunidad paraguaya residente en Estados Unidos, que respondió masivamente para respaldar a la selección nacional en uno de los escenarios más modernos del planeta.

La expectativa por ver nuevamente a la Albirroja en un Mundial quedó reflejada en las tribunas, donde el rojo, blanco y azul se mezcló con el entusiasmo de los aficionados estadounidenses en una noche que quedará grabada en la memoria de los seguidores guaraníes.

Más allá del resultado, la presencia de más de setenta mil personas confirmó que el regreso de Paraguay a la Copa del Mundo generó una enorme movilización y una renovada ilusión en torno al equipo nacional, que buscará seguir haciendo historia en la fase de grupos del certamen.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Albirroja
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