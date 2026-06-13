13 jun. 2026
Copa del Mundo

¡Hizo historia! Maurício anotó el primer gol mundialista de un naturalizado con Paraguay

La derrota de Paraguay por 4-1 ante Estados Unidos en su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó un hecho histórico para el fútbol paraguayo. Maurício Magalhães se convirtió en el primer futbolista naturalizado en marcar un gol con la camiseta albirroja en una Copa del Mundo.

Junio 13, 2026 12:54 a. m. • 
Por Redacción D10
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Histórico. Mauricio Magalhães convirtió el descuento para el 3-1 transitorio para Paraguay.

FIFA

La durísima derrota de Paraguay por 4-1 ante Estados Unidos en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó un hecho histórico para el fútbol paraguayo. Maurício Magalhães se convirtió en el primer futbolista naturalizado en marcar un gol con la camiseta albirroja en una Copa del Mundo.

El mediocampista ofensivo del Palmeiras, nacido en Brasil y nacionalizado paraguayo, ingresó a las páginas doradas del balompié nacional al anotar el tanto del descuento frente al combinado estadounidense durante el compromiso correspondiente a la primera fecha del Grupo D.

Cuando el encuentro parecía encaminado a un resultado más amplio para el conjunto local, Magalhães apareció para descontar y mantener viva la ilusión paraguaya. Más allá del resultado final, su conquista tuvo un significado especial, ya que rompió una barrera histórica al convertirse en el primer jugador naturalizado en celebrar un gol para Paraguay en una cita mundialista.

El tanto del futbolista de 27 años también representa el premio a un proceso de integración que lo llevó a ganarse un lugar en la selección nacional gracias a sus destacadas actuaciones a nivel de clubes y su compromiso con la Albirroja.

La anotación de Magalhães quedará registrada como un momento histórico para Paraguay en los Mundiales, sumándose a la lista de hitos que marcaron el regreso de la selección guaraní a la máxima cita del fútbol después de varios años de ausencia.

Ahora, la Albirroja deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en sus próximos compromisos del Grupo D, donde buscará sumar puntos decisivos para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Selección Paraguaya Albirroja Mundial FIFA 2026
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