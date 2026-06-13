13 jun. 2026
Copa del Mundo

Lo que dijo Enciso tras la goleada

La Joya habló en zona mixta y dejó su opinión tras la dura paliza que recibió Paraguay en su estreno.

Junio 13, 2026 09:11 a. m. • 
Por Redacción D10
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Julio Enciso, jugador de la Albirroja.

Foto: AFP

La Selección Paraguaya de Fútbol tuvo el peor arranque en la Copa del Mundo, cayendo por goleada frente a Estados Unidos y mostrando una imagen muy pobre. El resultado de 4-1 fue un mazazo de realidad para el equipo de Gustavo Alfaro, que deberá mejorar para el choque con Turquía.

Uno de los que habló en la zona mixta tras el lance fue Julio Enciso, que tampoco pudo levantar al equipo con su calidad e individualidad.

“Obviamente dolidos, no queríamos regalarle eso a nuestro país. No fue el mejor comienzo, pero hay que revertir esto no hay de otra. Hay que felicitarle a Estados Unidos, creo que hicieron un gran partido. Es el debut, quedan dos partidos y hay que mejorar para pasar de ronda”, comenzó diciendo “La Joya”.

Enciso contó que en el aspecto físico se encontraba bien, pese a que su presencia estuvo en duda en gran parte de la semana y pudo cumplir con su sueño de jugar un partido del mundial.

Copa del mundo Julio Enciso Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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