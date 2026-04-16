17 abr. 2026
Torneo Apertura

Juan Gabriel Benítez dirigirá el superclásico entre Olimpia y Cerro

Juan Gabriel Benítez, árbitro que estará en la Copa del Mundo del 2026, tendrá a su cargo la disputa del superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño.

Abril 16, 2026 06:39 p. m. • 
Por Redacción D10
Juan Gabriel Benítez

Juan Gabriel Benítez se encargará de dirigir el superclásico en Sajonia.

foto: Gentileza - APF

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol informó este jueves los equipos arbitrales que estarán en los compromisos de la fecha 17 del Torneo Apertura.

Como es sabido, Juan Gabriel Benítez fue designado para el superclásico entre Olimpia vs. Cerro Porteño, a jugarse el domingo 19 de abril a las 17:30 en el estadio ueno Defensores del Chaco.

Este encuentro encuentra el Decano como el único puntero del campeonato, con un total de 39 unidades en la tablla, a seis del Ciclón, el inmediado escolta. El equipo de Barrio Obrero va por recortar distancias, mientras que el Decano no quiere ceder terreno en la competencia.

Viernes 17 de abril

Sportivo Trinidense vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Martín Torres.

Hora: 17:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sábado 18 de abril

Guaraní vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 18:15.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: José Méndez.

AVAR: José Cuevas.

Recoleta FC vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Ricardo Gregor.

Hora: 20:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: José Villagra y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Domingo 19 de abril

Olimpia vs. Cerro Porteño

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 17:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Lunes 20 de abril

Rubio Ñu vs. Libertad

Estadio: La Arboleda.

Hora: 18:15.

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: Julio Aranda y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Fernando López.

AVAR: Christian Sosa.

Sportivo Ameliano vs. Nacional

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 20:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: José Cuevas y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.

Torneo Apertura Cerro Porteño Olimpia
Redacción D10
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