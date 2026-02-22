22 feb. 2026
Roma no baja el ritmo ante el Cremonese de Sanabria

Roma conquistó este domingo la victoria ante el Cremonese (3-0) para confirmarse como uno de los claros candidatos a disputar la próxima Champions League.

Febrero 22, 2026 07:05 p. m. • 
Por Redacción D10
HByqPKlXIAI4O5V.jpeg

La Roma golea y sigue cerca de la punta.

Foto: @ASRomaEN

Después de las derrotas de Milan y Nápoles, el Roma dio mantuvo su paso firme. Está ya empatado en la tabla con el Nápoles, ambos con 50 puntos, y a solo 4 unidades del Milan. Y lo que es más importante, con 4 puntos de colchón en plaza ‘Champions’, el gran objetivo que persigue el club desde hace años.

Consiguió la victoria con dos acciones casi idénticas. Dos goles en la segunda mitad desde el banderín de esquina. El primero, en el 59, con un remate de Bryan Cristante al primer palo. El segundo, en el 77, con una prolongación del propio Cristante, siempre peligroso en estas jugadas, y la finalización del costamarfileño Evan Ndicka.

No necesitó nada más el Roma de Gian Piero Gasperini, capaz también de resolver partidos cerrados con este registro que le permite estar llegando a cotas más altas en Serie A que en los últimos años. Al final, ya con el partido muerto, Pisilli cazó un rechace dentro del área que firmó la goleada.

A este ritmo, con esta solidez, el Roma es claro candidato a volver a disputar Liga de Campeones 7 años después de la última vez, en los octavos de final de la temporada 2018-19.

