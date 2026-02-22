22 feb. 2026
Fútbol Internacional

Uruguay recibe el trofeo de la Copa del Mundo

Con la presencia del argentino Oscar Ruggeri, campeón en 1986, Uruguay recibió este domingo el trofeo del Mundial de la FIFA como parte del tour que lo lleva por diferentes países.

Febrero 22, 2026 06:01 p. m. • 
Por Redacción D10
ny.JPG

El trofeo más deseado del mundo arribó a Uruguay.

Foto: ElObservador.com.uy

Quien fuera defensa de la selección albiceleste ganadora del Mundial de México-86 alzó la Copa en un evento que contó con la presencia de la vicepresidenta uruguaya, Carolina Cosse, dos ministros de Estado y los exfutbolistas Diego Godín, Diego Lugano y Álvaro González.

Ruggeri recordó allí que en junio se cumplirán 40 años del segundo trofeo conquistado por Argentina, que contaba en su plantilla con Diego Armando Maradona, Jorge Burruchaga y Jorge Valdano, entre otros.

“Es lo que queremos siempre. Por ahí no tan de chiquitos. Diego (Maradona) sí, de chiquito lo dijo, yo la verdad que no. Yo quería ser jugador de fútbol, pero a medida que iba pasando el tiempo ya quería ser jugador de selección. Ya cuando estás en la selección, y tenes un genio como tuvimos nosotros, ya querés agarrarla y tocarla”, puntualizó minutos antes de levantar la Copa del Mundo.

Asimismo, recordó que el entonces entrenador de Argentina, Carlos Salvador Bilardo, les dijo a los jugadores tan pronto llegaron a la Albiceleste que allí no iban a ganar dinero, pero que si eran campeones del mundo la gente se los iba a agradecer toda la vida.

Finalmente, recordó el partido que puso cara a cara a Argentina y Uruguay, en los octavos de final, con triunfo de la Albiceleste por 1-0 gracias a un tanto de Pedro Pablo Pasculli.

“Con ustedes es complicado. Nos conocemos mucho. Son bravos, son difíciles”, dijo Ruggeri a los uruguayos y recordó que el Mundial de 2026 podría tener una nueva edición del Clásico del Río de la Plata.

Este domingo el trofeo de la Copa del Mundo será exhibido en Montevideo, donde podrá ser apreciado por los fanáticos. El tour visitará 30 países cuyas asociaciones futbolísticas hacen parte de la FIFA.

Fútbol Internacional Copa Mundial
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sevilla
Fútbol Internacional
Djené y Januzaj resucitan al Sevilla
La expulsión de Djené Dakonam al filo de la media hora y la entrada de Adnan Januzaj en la segunda parte, marcaron la victoria del Sevilla sobre el Getafe (0-1), que con un tanto de Djibril Sow resucitó, tras tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria, y tomó distancia respecto al descenso.
Febrero 22, 2026 12:20 p. m.
 · 
Redacción D10
gg.png
Fútbol Internacional
Golazo de Gabriel Ávalos para Independiente
VIDEO. El delantero paraguayo Gabriel Ávalos marcó un verdadero golazo frente a Independiente Rivadavia.
Febrero 21, 2026 07:11 p. m.
 · 
Redacción D10
HBswwoYWoAAvrFU.jpeg
Fútbol Internacional
Así fue el primer día de Bareiro en Boca
VIDEO. Adam Bareiro ya tuvo su primer día de entrenamiento en Boca Juniors.
Febrero 21, 2026 05:45 p. m.
 · 
Redacción D10
HBtJHPLW4AArtLp.jpeg
Fútbol Internacional
Osasuna tumba al Real Madrid en el minuto 90
El Osasuna venció, más de quince años después, al Real Madrid (2-1) con un gol en el minuto 90 de Raúl García de Haro en un gran partido de los de Alessio Lisci, que se adelantaron por mediación de Budimir antes de que el brasileño Vinicius lograra el empate en el 73.
Febrero 21, 2026 05:19 p. m.
 · 
Redacción D10
HBsTprDbgAE7ty3.jpeg
Fútbol Internacional
El Burnley sorprende al Chelsea
Partido gris del Chelsea y merecido empate del Burnley, que, pese a estar casi noventa minutos por detrás en el marcador, logró el tanto de la igualada en un córner en el descuento y silenció a un Stamford Bridge que pone en peligro los puestos de Liga de Campeones.
Febrero 21, 2026 04:29 p. m.
 · 
Redacción D10
gg.png
Fútbol Internacional
El Inter sobrevive a base de balón parado
El Inter de Milán sacó este domingo una victoria valiosísima ante el Lecce (0-2) que acerca aún más el ‘Scudetto’, tras un partido cerrado en el que tuvo que acudir al balón parado para, en siete minutos, entre el 75 y el 82, resolver la complicada visita al sur de Italia.
Febrero 21, 2026 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más