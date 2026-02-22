22 feb. 2026
El Santos de Neymar, eliminado del Paulistão de forma poco creíble

El Santos de Neymar naufragó este domingo en cuartos de final del Campeonato Paulista, tras perder 2-1 ante un Novorizontino que se clasificó gracias a un gol del centrocampista Léo Naldi en el último segundo del partido.

Febrero 22, 2026 07:55 p. m. • 
Por Redacción D10
HByh38rWAAAj6p_.jpeg

El Novorizontino dio la nota al eliminar al Peixe.

Foto: @SantosFC

Neymar, que volvía al once titular tras dos meses de recuperación por una intervención en la rodilla, se mostró muy participativo y voluntarioso, aunque falto de la chispa que le acompañó durante buena parte de su carrera.

Hoy, además, el camisa 10 propició el tanto del Novorizontino, que juega en la segunda división del Campeonato Brasileño, al errar en la salida del balón en el tiempo de descuento de la primera mitad.

El exjugador del Barcelona dejó corto un pase cerca de la línea de fondo, sus compañeros se durmieron y Tavinho, ante la pasividad de Luan Peres y el argentino Gonzalo Escobar, se internó en el área y vio solo a Rômulo, que solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red.

En la segunda mitad, el club de Pelé consiguió igualar por medio de Gabriel Bontempo.

El centrocampista brasileño aprovechó un disparo al aire de Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ para fusilar en la frontal del área en el minuto 65.

El partido se rompió a partir del empate en el estadio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

Ambos equipos tuvieron oportunidades para marcar de nuevo. ‘Ney’ se desesperó por momentos con algunos de sus compañeros a la hora de armar los contragolpes, mientras que los tigres de Novo Horizonte perdonaban por su falta de puntería.

Al final, cuando parecía que la eliminatoria se iba a definir en los penaltis, Vinícius Paiva se inventó una jugada individual por la izquierda y puso un centro templado para Léo Naldi, que remató pegado al palo para hacer imposible la estirada de Gabriel Brazão.

El gol de la victoria para los locales se materializó en el minuto 96 y no hubo tiempo para más.

Jarro de agua fría para un Neymar que necesita minutos para convencer al seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, de que está preparado para jugar el próximo Mundial.

Fútbol Internacional Santos Neymar
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-FULHAM
Fútbol Internacional
Dura derrota del Sunderland de Alderete
El Fulham, que sumaba tres caídas consecutivas en Premier League, retornó a la senda de la victoria tras derrotar al Sunderland de Omar Alderete.
Febrero 22, 2026 03:41 p. m.
Liverpool
Fútbol Internacional
Mac Allister acerca al Liverpool a los puestos europeos
El Liverpool consiguió la victoria ante el Nottingham Forest, en un encuentro en el Alexis Mac Allister, que previamente había visto como le anulaban un gol por mano previa, regaló la victoria a los suyos en el tiempo de descuento, con un tanto que también fue revisado por el VAR por posible fuera de juego.
Febrero 22, 2026 01:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Atalanta Napoli
Fútbol Internacional
Napoli vuelve a pinchar
El Napoli sumó este domingo su segunda jornada sin ganar al caer derrotado ante el Atalanta (2-1), en un partido en el que empezó por delante en el marcador pero que dejó escapar y que deja su tercera plaza en el aire, a la espera del resultado de la Roma.
Febrero 22, 2026 01:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Sevilla
Fútbol Internacional
Djené y Januzaj resucitan al Sevilla
La expulsión de Djené Dakonam al filo de la media hora y la entrada de Adnan Januzaj en la segunda parte, marcaron la victoria del Sevilla sobre el Getafe (0-1), que con un tanto de Djibril Sow resucitó, tras tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria, y tomó distancia respecto al descenso.
Febrero 22, 2026 12:20 p. m.
 · 
Redacción D10
gg.png
Fútbol Internacional
Golazo de Gabriel Ávalos para Independiente
VIDEO. El delantero paraguayo Gabriel Ávalos marcó un verdadero golazo frente a Independiente Rivadavia.
Febrero 21, 2026 07:11 p. m.
 · 
Redacción D10
HBswwoYWoAAvrFU.jpeg
Fútbol Internacional
Así fue el primer día de Bareiro en Boca
VIDEO. Adam Bareiro ya tuvo su primer día de entrenamiento en Boca Juniors.
Febrero 21, 2026 05:45 p. m.
 · 
Redacción D10
