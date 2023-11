Jornada de definiciones en el Mundial de Pádel Junior

Al cierre de la jornada se conocieron a los equipos que avanzaron a la siguiente ronda del certamen.

Con un alto nivel deportivo de los atletas que compiten representando a sus naciones, la Fase de Grupos se cerró esta tarde definiendo a los equipos que siguen avanzando en su camino hacia el título de campeones mundiales en pádel juvenil.

Los resultados por grupos y ramas son los siguientes

Masculino:

Grupo A: Paraguay superó a Brasil por 2-1 y quedó en la cima de la tabla general al haber ganado sus 3 enfrentamientos. Por el mismo grupo, el duelo entre Uruguay y Ecuador quedó en manos de los ecuatorianos por 2-1. Al cierre de la jornada los clasificados a la siguiente etapa fueron los equipos de Paraguay y Brasil, primero y segundo respectivamente.

Grupo B: El enfrentamiento entre Argentina y Chile quedó en manos de los albicelestes por 3-0. Por su parte, el equipo de Egipto cedió ante Suecia por un marcador de 0-3. Clasificaron a cuartos los seleccionados de Argentina en primer lugar y Suecia en la segunda ubicación.

Grupo C: México despachó a Estados Unidos con un marcador de 3-0 mientras que España hizo lo suyo contra el seleccionado de Portugal superando a los lusos por 3-0. Avanzaron los conjuntos de España como puntero del grupo seguido de México.

Grupo D: Italia y Francia disputaron su último Tie de Fase de Grupos siento el ganador Francia por un marcador de 2-1. El otro duelo del grupo vió vencedor al seleccionado de Bélgica que venció a su par de Emiratos Árabes Unidos por un marcador de 3-0. Los clasificados del Grupo D fueron Francia como primero seguido de Italia

Los duelos por las posiciones 1-8 serán Paraguay vs México; Francia vs Suecia; Argentina vs Italia; y España vs Brasil. Por las posiciones 9-16 lucharán Ecuador vs USA; Bélgica vs Egipto; Chile vs UAE y Portugal vs Uruguay.

Femenino:

Grupo A: en el único duelo del grupo, el seleccionado femenino de España derrotó a las chicas de Argentina por 3-0, asegurando su clasificación a la siguiente etapa como líder del grupo. Argentina también se ha instalado en la siguiente ronda.

Grupo B: Brasil se llevó una cómoda victoria por 3-0 ante Estados Unidos mientras que Suecia cumplió su duelo ante Chile superando 3-0 al combinado trasandino. Las clasificadas a la Fase de Cuartos fueron Suecia en la primera ubicación y Brasil segunda.

Por el Grupo C: El seleccionado de México superó 2-1 a las locales de Paraguay mientras que Portugal derrotó a Japón por un marcador final de 3-0. Portugal clasifica a cuartos como primero del grupo seguido de México.

Grupo D: Ecuador y Egipto se enfrentaron esta tarde siendo el conjunto egipcio quien se llevó la victoria por un score de 0-3. Italia por su parte venció a Francia por un marcador final de 2-1. Italianas, en lo alto del cuadro del grupo, y francesas, en la segunda ubicación, fueron las clasificadas a la siguiente fase.

En Femenino, los duelos por las posiciones 1-8 quedaron establecidos de la siguiente manera: España vs México; Italia vs Brasil; Suecia vs Francia y Portugal vs Argentina. Las posiciones 9-15 se definirán entre Chile; Japón vs Egipto; Ecuador vs Uruguay y USA vs Paraguay.