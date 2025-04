Se viene la segunda de la Liga Nacional de Básquet

Arrancó la temporada en el básquet masculino de Primera División, con la disputa de cinco compromisos correspondientes a la fecha 1.

El campeón defensor Deportivo San José se impuso en su estreno a Ciudad Nueva por 87 a 53 en condición de visitante, mientras que Olimpia Kings derrotó a Sportivo Luqueño por 79 a 53 en el Club de Leones.

En Pedro Juan Caballero, en colorida jornada, el Deportivo Amambay tuvo su estreno como local superando a Deportivo Guaireña por 86 a 75 y el San Alfonzo de Minga Guazú aplastó a Deportivo Central de Capiatá en San Lorenzo por un margen inesperado de 123 a 67, ampliando la justa con representación de más equipos del interior.

En el último compromiso de la ronda, Colonias Gold en el Ka’a Poty superó sin complicaciones a Deportivo Campoalto por 96 a 67. Fecha libre correspondió a Félix Pérez Cardozo.

La clasificación en el Grupo A: Deportivo San José y Deportivo Amambay con 2 puntos, Guaireña Básquet Club y Cuidad Nueva 1 y Félix Pérez Cardozo 0.

Serie B: San Alfonso 2 puntos, Olimpia Kings 2, Colonias 2, Luqueño, Central y Campoalto con 1

En la fecha 2 juegan esta noche: En las FFAA, Olimpia Kings vs. San Alfonso (a las 19:30); en el León Condou, San José vs. Amambay (20:30); en su estadio, Félix Pérez vs. Ciudad (20:30) y en el Comando Logístico, Campoalto vs. Central (20:30).

Mañana martes, en Club de Leones de Luque, Luqueño vs. Colonias (19:30)