09 dic. 2025
Spurs y Suns engrasan motores para la NBA Cup

Los San Antonio Spurs y los Phoenix Suns cerraron este lunes con victorias ante los New Orleans Pelicans y los Minnesota Timberwolves sus últimos ensayos antes de afrontar, en apenas 48 horas, los cuartos de final de la NBA Cup.

Diciembre 09, 2025 08:56 a. m. • 
Por Redacción D10
Dylan Harper, de San Antonio Spurs.

Foto: AFP

Los Suns se deshicieron de los Timberwolves 105-108 pese a los 40 puntos de Anthony Edwards.

Phoenix (14-10) disputará su cruce de cuartos de final de la Copa contra los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA e intratables esta temporada, en una racha de 15 triunfos seguidos y un balance de 23-1.

En Mineápolis, los Suns -todavía sin Devin Booker- dominaron gran parte del partido, aunque los Timberwolves (15-9) nunca les dejaron escaparse en el marcador.

Mark Williams anotó 22 puntos, Collin Gillespie 19 y Dillon Brooks 18. Para los Timberwolves, Edwards firmó 40 puntos y 9 rebotes, mientras que Julius Randle se quedó en 21 puntos y 8 asistencias.

Los Spurs recuperan a Castle

Nueva Orleans fue una montaña rusa para los San Antonio Spurs (16-7), que derrotaron 132-135 a los New Orleans Pelicans (3-22) con mucho más drama del esperado.

Los Spurs llegaron a mandar por 25 puntos en el segundo cuarto, pero vieron a los Pelicans pulverizar esa renta hasta ponerse por delante al final del tercer periodo.

San Antonio volvió a ponerse por delante en el último cuarto con una ventaja de 8 puntos, pero de nuevo los Pelicans remontaron hasta ponerse uno arriba (132-131) faltando 30 segundos.

El novato Dylan Harper metió canasta para los Spurs a 9 segundos y el también ‘rookie’ Derick Queen falló el tiro con el que podía haber devuelto la ventaja a Nueva Orleans.

Queen, sin embargo, firmó el primer triple-doble de su carrera con 33 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, además de 4 tapones. Trey Murphy anotó otros 32.

Para los Spurs, Stephon Castle, de regreso tras nueve partidos de baja por lesión, anotó 18 puntos. Harrison Barnes anotó 24 y Harper 22.

Los Spurs afrontan su eliminatoria de cuartos de final de la Copa contra los Lakers a domicilio posiblemente sin Victor Wembanyama, que está cerca de recibir el alta médica.

Una más para Indiana

Los Pacers superaron 116-105 a los Sacramento Kings, fue la sexta victoria de la temporada para los Pacers (6-18) en este complicadísimo arranque sin Tyrese Haliburton.

Andrew Nembhard firmó un doble-doble (28 puntos y 12 asistencias) y fue clave para la victoria de los Pacers, que vieron a los Kings por delante tras dilapidar una ventaja de 19 puntos.

Bennedict Mathurin aportó otros 25 puntos y Pascal Siakam 23.

Para los Kings (6-18), Russell Westbrook, líder histórico de la NBA en triples-dobles sumó uno más a su cuenta (el 206) con 24 puntos, 12 rebotes y 14 asistencias.

Este martes se disputarán las eliminatorias de cuartos de final de la NBA Cup en el Este con el Orlando Magic-Miami Heat y el Toronto Raptors-New York Knicks, mientras que el miércoles se disputarán los duelos Thunder-Suns y Lakers-Spurs.

