21 mar. 2026
Fútbol Internacional

Insistencia y remontada del Dortmund

Doblegado al descanso por 0-2 por el Hamburgo, la reacción del Borussia Dortmund fue imponente en el segundo tiempo, en el que atacó y arrinconó a su rival hasta que lo noqueó entre los minutos 73 y 83, un margen en el que logró tres goles, dos de penal, para insistir en la persecución del Bayern Múnich.

Marzo 21, 2026 04:39 p. m. • 
Por Redacción D10
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Dortmund se impuso de remontada.

Foto: @BVB

Todavía son nueve puntos de diferencia respecto a la cima del vigente campeón, pero la derrota habría sido fatal en ese sentido, porque habría disparado la distancia hasta los doce, ya más que definitiva, si no lo es ya la actual, por mucho empeño que le ponga el Dortmund, irreconocible en la primera mitad, pero resurgido en la segunda, cuando ganó el duelo.

La primera parte fue del Hamburgo. Hasta falló un penal el Dortmund al borde del intermedio, lanzado fuera por Felix Nmecha, cuando el marcador ya resaltaba un resultado inesperado, con dos tantos de diferencia del ahora undécimo de la clasificación contra el segundo, demasiado vulnerable durante todo el primer acto.

La primera ocasión fue local, con Beier estrellado contra los reflejos del portero visitante. Las siguientes fueron del Hamburgo, que presionó y recuperó el balón en campo contrario -o no logró sostenerlo el central Reggiani- para activar el 0-1 en el minuto 19. El servicio fue de Mikelbrencis por la derecha, el remate con la izquierda correspondió a Otele para superar a Kobel, lanzado a la desesperada para evitar el gol. No logró ni siquiera tocarlo.

El partido entró en la vorágine entonces, en un cuarto de hora: Kobel salvó el segundo gol ante Otele y Konigsdorffer en el minuto 23; el VAR anuló el 0-2 por un fuera de juego en el 25; la revisión de vídeo invalidó, también por una posición ilegal, un penal sobre Nmecha; Anton remató al larguero en el 36…

Y Sambi Lokonga agrandó la diferencia con el 0-2 para el Hamburgo, en el 38. La pérdida, otra vez fruto de la presión alta visitante, fue esta vez de Félix Nmecha, el pase filtrado fue de Fabio Vieira y el gol de Lokonga para añadir aún más dificultad al desafío que necesitaba el Dortmund, que erró una pena máxima por medio de Nmecha en el 44. La confirmación de la nefasta primera parte del equipo amarillo.

Nico Kovac intervino en el descanso: reemplazó a Adeyemi para dar entrada a Guirassy y a Reggiani, señalado en el primer gol, por Bensebaini. Ahí irrumpieron en el encuentro los dos goleadores. Un nuevo giro al partido, de evidente mala pinta hasta entonces para el conjunto local, rebasado por el buen rendimiento visitante y una pegada diferencial.

El paradón de Heuer Fernandes a Nmecha nada más volver al partido causó más frustración al Borussia Dortmund, que reaccionó con toda su fuerza.

Otra pena máxima, ya en el minuto 71, sí la marcó Bensebaini, sutil, con la izquierda, casi por el medio, engañado el portero y transformado el 1-2 que desató aún más su rebelión.

Empató el choque el conjunto local, tras dos remates de Guirassy, del que uno ya fue el 2-2 en la misma acción, aún con un cuarto de hora por jugarse.

Y fue aún más allá, con el 3-2 anotado por Bensebaini, de nuevo de penal, en el 83 para culminar la remontada e insistir, por si acaso, en la Bundesliga, que aún sigue demasiado lejos

Ficha técnica:

3 – Borussia Dortmund: Kobel; Reggiani (Bensebaini, m. 46), Anton, Nico Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer (Chuwmueka, m. 58), Jobe Bellingham, Félix Nmecha (Brandt, m. 95), Svensson (Fabio Silva, m. 58); Beier y Adeyemi (Guirassy, m. 46).

2 – Hamburgo: Heuer Fernandes; Omari (Phillipe, m. 91), Vuskovic, Torunarigha; Mikelbrencis (Dompé, m. 91), Sambi Lokonga, Remberg, Muheim; Fabio Vieira (Downs, m. 67), Otele (Balde, m. 68); Konigsdorffer (Stange, m. 79).

Goles: 0-1, m. 19: Otele. 0-2, m. 38: Sambi Lokonga. 1-2, m. 73: Bensebaini, de penal. 2-2, m. 78: Guirassy. 3-2, m. 83: Bensebaini, de penal.

Árbitro: Matthias Jollenbeck. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Adeyemi (m. 48+) y Ryerson (m. 94) y a los visitantes Remberg (48+) y Otele (m. 68).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de la Bundesliga alemana, disputada en el Signa Iduna Park ante unos 80.000 espectadores.

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Redacción D10
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