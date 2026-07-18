18 jul 2026
Copa del Mundo

Inglaterra sube al podio y Mbappé hace historia

Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en el juego del tercer puesto de la Copa del Mundo donde Kylian Mbappé se adueñó del rótulo de mayor goleador de la historia de los Mundiales.

Julio 18, 2026 08:16 p. m. • 
Por Redacción D10
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Inglaterra se quedó con el tercer puesto de la Copa del Mundo.

Un doblete del francés Kylian Mbappé en los minutos 48 y 66 lo convirtió en el máximo goleador provisional del Mundial 2026 con 10 tantos y de la historia de los Mundiales con 22, pero no le sirvió a los galos para quedarse con el tercer puesto al caer por 4-6 ante Inglaterra en Miami.

Los ingleses se impusieron con dianas de Declan Rice en el minuto 3, Ezri Konsa en el 18, un triplete de Bukayo Saka en los minutos 37, 45 y 87 (este último de penalti) y Jude Bellingham en el octavo minuto añadido a los noventa.

Los otros tantos de los dirigidos por Didier Deschamps fueron anotados por Bradley Barcola en el 54 y Ousmane Dembélé en el sexto minuto añadido.

La otra noticia de este partido fue que el primero de los dos tantos de Saka contra los franceses fue el número 300 en la competición.

La vigésima tercera edición de la Copa del Mundo comenzó el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y terminará este domingo en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey con la final entre las selecciones de España y Argentina. EFE
(foto)

Mbappé Francia Inglaterra
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