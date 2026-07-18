18 jul 2026
Copa del Mundo

Fernando Llorente: “La noche antes de la final del Mundial no es como cualquier partido”

El ex delantero de la selección española Fernando Llorente aseguró que la noche anterior a disputar una final del Mundial “no es como un partido cualquiera” en las horas previas al partido que enfrenta a España y Argentina por la Copa del Mundo 2026.

Julio 18, 2026 01:22 p. m. • 
Por Redacción D10
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Fernando Llorente, ex jugador campeón del mundo con España en 2010.

“Será un partido muy bonito. Recuerdo que estábamos con nervios, incertidumbre, la noche antes no es como un partido cualquiera. Pero me sorprende mucho cómo encaran este tipo de partidos los chavales jóvenes”, expresó Llorente durante un evento de leyendas del fútbol organizado por la FIFA en el Fan Fest del Rockefeller Center de Nueva York.

“Demuestran que esta generación de jugadores no le tiene miedo a jugar un partido de estas características y que son capaces de dar lo mejor de ellos mismos”, agregó el exdelantero de Athletic Club, Juventus, Sevilla o Tottenham, entre otros.

“Creo que justamente han llegado los dos mejores equipos. El que salga más enchufado al partido y con más ganas, pues tiene muchas opciones, aparte de lógicamente jugar bien y sobre todo estar acertado en los últimos metros para para marcar gol, porque al final eh muchas veces el que marca gol hace que cambie el partido y coge más confianza, puede pasar de todo”, pronosticó Llorente.

Para Llorente, Leo Messi es “el mejor jugador de la historia”.

“Es para quitarse el sombrero lo que nos sigue demostrando y sobre todo para los jóvenes. Es un una enseñanza, un ejemplo para todos los jóvenes del hambre que sigue teniendo de querer seguir mejorando y haciendo historia”, añadió. EFE

España Copa del mundo Argentina
Redacción D10
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