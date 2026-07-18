18 jul 2026
Copa del Mundo

Luis De la Fuente: “Lamine tiene que ser Lamine, Messi es inigualable”

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, afirmó que, respecto a las comparaciones entre Lamine Yamal y Leo Messi, que “Lamine tiene que ser Lamine, porque Messi es alguien inigualable”.

Julio 18, 2026 12:55 p. m. • 
Por Redacción D10
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Luis de la Fuente, técnico de la Selección Española.

De la Fuente confirmó que la estrella española “está bien”, que ha participado con normalidad en el entrenamiento, y tenía una ligera molestia, tras recibir “un bocadillo” en el muslo, pero que queda la última sesión, “los momentos más críticos” y habló sobre la comparación con Leo Messi.

“Lamine tiene que ser Lamine, Messi es inigualable, tiene un talento descomunal y es un ejemplo para los más jóvenes con su edad todo lo que está haciendo en el Mundial. Y Lamine, de la manera que mejor se le puede ayudar es potenciar sus características, porque tiene un potencial a futuro excepcional”, dijo en la conferencia de prensa oficial previa a la final del Mundial del próximo domingo, que enfrentará a España contra Argentina en el Metlife de Nueva York.

Además, recordó una anécdota de cuando vio por primera vez a Leo Messi.

“Voy a contar una cosa muy graciosa. Estaba entrenando en la cantera del Sevilla, en Primera División de Honor. Jugamos un partido de Copa contra el Barcelona. Fuimos allí, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Le hicimos un marcaje individual y en el minuto 70 íbamos empate a cero. Cuando le sacaron tarjeta amarilla al jugador que le estaba marcando, le cambié y Messi nos metió cuatro goles”, rememoró.

“No le vamos a poner un marcaje individual, pero vamos a prestarle una atención especial. Como ellos a nuestros jugadores”, concluyó.

Por otro lado, mostró su “ilusión” por jugar la final del Mundial ante una selección dirigida por un amigo suyo, Lionel Scaloni, del que fue profesor en el curso de entrenadores en 2017.

“Nos hace muchísima ilusión, Tenemos una gran relación, somos dos grandes competidores y nos sentimos muy felices de poder enfrentarnos. tenemos una admiración mutua”, aseguró. EFE

Luis de la Fuente Messi Lamine Yamal
Redacción D10
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