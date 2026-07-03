Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

La Copa del Mundo del 2026 avanza sin parar y este viernes se jugarán tres juegos, que le pondrán el cierre a la ronda de los dieciseisavos de final. La agenda captura la atención con la presencia de dos sudamericanos, Argentina y Colombia.
El primer lance lo animarán Australia y Egipto, duelo que iniciará desde las 15.00 en Arlington, Dallas con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.
Desde las 19.00, la Argentina de Lionel Messi pondrá a prueba a otra de las revelaciones del torneo, el equipo de Cabo Verde del portero Vozinha. Este duelo se disputará en Miami con la conducción arbitral de Drew Fischer de Canadá.
La jornada y ronda de los 16avos de final se cerrará desde las 22.30 con el lance entre Colombia y Ghana. Este compromiso se disputará en Kansas City y con Clément Turpin de Francia como juez principal.
Viernes 3 de julio
15:00: Australia vs. Egipto (GEN, El Trece, Unicanal)
19:00: Argentina vs. Cabo Verde (GEN, El Trece, Unicanal)
22:30: Colombia vs. Ghana (GEN, El Trece, Unicanal)
Guía de canales
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
Claro TV: Canal 22
Copaco IPTV: Canal 13
Unicanal
Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27