Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

La Copa del Mundo del 2026 avanza sin parar y este viernes se jugarán tres juegos, que le pondrán el cierre a la ronda de los dieciseisavos de final. La agenda captura la atención con la presencia de dos sudamericanos, Argentina y Colombia.

El primer lance lo animarán Australia y Egipto, duelo que iniciará desde las 15.00 en Arlington, Dallas con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

Desde las 19.00, la Argentina de Lionel Messi pondrá a prueba a otra de las revelaciones del torneo, el equipo de Cabo Verde del portero Vozinha. Este duelo se disputará en Miami con la conducción arbitral de Drew Fischer de Canadá.

La jornada y ronda de los 16avos de final se cerrará desde las 22.30 con el lance entre Colombia y Ghana. Este compromiso se disputará en Kansas City y con Clément Turpin de Francia como juez principal.

Viernes 3 de julio

15:00: Australia vs. Egipto (GEN, El Trece, Unicanal)

19:00: Argentina vs. Cabo Verde (GEN, El Trece, Unicanal)

22:30: Colombia vs. Ghana (GEN, El Trece, Unicanal)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Claro TV: Canal 22

Copaco IPTV: Canal 13

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

