Por romper el techo histórico

El plantel actual de la Selección Paraguaya igualó en distancia o hito, a lo realizado por la histórica camada de Sudáfrica 2010. Sin embargo, el equipo de Alfaro está con la posibilidad de romper el techo en la Copa del Mundo.

En 2010, con el Tata Martino en el banco, la Albirroja conseguía anotarse por primera vez para jugar un quinto partido en la Copa del Mundo tras superar en la tanda de penales a Japón. Cayendo luego por 1-0, un 3 de julio, frente a España en los cuartos de final.

En esta edición, Paraguay, tras dejar en el camino a Alemania desde el punto penal, también disputará un quinto partido, aunque por el nuevo formato de la competencia será correspondiente a los octavos de final.

Francia, campeón en 2018 y finalista en 2022, pasa por un momento extraordinario y es una de las principales candidatas al título en la presente edición, siendo hasta ahora el rival más complejo al que enfrentará el equipo de Gustavo Alfaro.

Si por azares del destino o del fútbol, Paraguay llega a superar esta instancia, representará un récord absoluto en las Copas del Mundo. Todo se definirá este sábado a las 18.00 en el estadio de Filadelfia.

¿Podrá Paraguay dar un campanazo a la historia?