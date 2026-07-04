Paraguay vs. Francia: El partido de nuestra vida

La Selección Paraguaya tiene esta tarde una cita con la historia en Filadelfia, buscando dar golpes de hierro, como lo hizo alguna vez el ícono de esta ciudad (Rocky Balboa), para poder prolongar su sueño en la Copa del Mundo 2026.

Para seguir con vida, el equipo de Gustavo Alfaro deberá batir sobre el césped a la mejor selección de la competencia: Francia. Una misión compleja, pero no imposible, tal como ya demostró en los dieciseisavos.

Si contra Alemania se pudo vengar de su dolorosa eliminación en los octavos de la Copa del Mundo de 2002, frente a Francia vuelve a un escenario similar, con una cuenta pendiente que pesa en el alma desde aquel 1998, con un gol de oro marcado a los 114 minutos. Un desenlace tan o más cruel como el de Oliver Neuville en el 88, cuatro años después para reabrir la herida mundialista.

Escudo paraguayo. Para esta tarde, la Albirroja tiene un plan de partido muy claro: defensa férrea liderada por Gustavo Gómez, que hoy estará acompañado por José Canale en la última línea ante la baja de Omar Alderete por la lesión.

También deberá activar la contra y presión tras pérdida de pelota. Alfaro recupera a Diego Gómez, sancionado por acumulación de tarjetas frente a Alemania, para su centro del campo en el que deberán mostrar el mismo nivel Matías Galarza, Damián Bobadilla y Andrés Cubas, entre otros. Tal vez, Julio Enciso sea el único punta en medio de esa constelación de estrellas en el que resalta nítidamente el delantero Kylian Mbappé. Aún así “ndaipóri kyhyje”.