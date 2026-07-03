Fiorentina es otro interesado en Orlando Gill

El notable rendimiento del arquero paraguayo Orlando Gill en el Mundial sigue haciendo ruido con fuerza en el fútbol italiano. Tras su consagración como héroe de la Albirroja en la histórica tanda de penales frente a Alemania, el interés de la Fiorentina se ha intensificado notablemente, siendo un pedido expreso y un deseo particular de su presidente, Fabio Paraciti.

Sin embargo, el club de Florencia no está solo en la carrera por asegurar al compatriota, ya que a los sondeos previos de la Lazio se ha sumado ahora formalmente el Torino, convirtiendo al portero en una de las piezas más codiciadas de este mercado de pases europeo.

La irrupción de la Fiorentina en la puja por Gill abre un escenario sumamente competitivo, especialmente al analizar el presente de su arco.

Actualmente, el dueño absoluto de la portería en el conjunto de Florencia es el experimentado David de Gea; el guardameta español de 35 años recuperó su mejor versión en el exigente Calcio, registrando actuaciones determinantes y consolidándose como una de las figuras del equipo tras haber firmado una extensión de contrato que lo vincula a la institución hasta el año 2028.

Frente a esta realidad, el interés del conjunto “Viola” por sumar a Gill se perfila como un movimiento estratégico de cara al futuro. Mientras el Torino busca decididamente al paraguayo para ofrecerle un protagonismo inmediato y solucionar sus recientes dudas en el puesto, la Fiorentina lo proyecta como una apuesta de nivel capaz de competir y heredar a mediano plazo el puesto de De Gea.

Las próximas semanas serán claves para definir cuál de estos tradicionales clubes de la Serie A se quedará finalmente con el pase del destacado arquero compatriota.