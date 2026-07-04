04 jul. 2026
Copa del Mundo

Ecuador reclama a FIFA “sobre lo sucedido frente a México”

Ecuador envió una nota de reclamo ante la FIFA por los hechos ocurridos antes y durante el partido frente a México de los dieciseisavos de final del Mundial 2926.

Julio 04, 2026 01:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Mundial de la FIFA 2026: México - Ecuador

Jugadores de Ecuador reaccionan al final de un partido de los dieciseisavos de final de la FIFA 2026.

Foto. José Méndez/EFE

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) insistió este viernes en reclamar ante la FIFA por los hechos ocurridos antes y durante el partido frente a México de los dieciseisavos de final del Mundial 2926, que perdió por 2-0, incluidos todos aquellos que puedan haber comprometido la seguridad de jugadores y aficionados.

“Sobre lo sucedido frente a México, La FEF presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido, incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores”, anunció la Federación en un comunicado.

El organismo rector del fútbol ecuatoriano aseveró que “este es el canal correcto y oficial para esclarecer cualquier situación relacionada con un encuentro de esta magnitud”.

La delegación ecuatoriana protestó por el retraso de más de tres horas en su viaje a México y la multitud que se reunió durante la noche frente al hotel de la Tri para impedir que el equipo durmiera, incluido el lanzamiento de fuegos artificiales.

Mientras, culminado el partido, tanto periodistas como hinchas ecuatorianos sufrieron el lanzamiento de líquidos y de objetos por parte de los aficionados locales.

Sobre la contratación del nuevo cuerpo técnico, la Federación dijo que, “de manera prioritaria la FEF ha iniciado el proceso de búsqueda del nuevo técnico de la selección, porque se trata de una decisión que se está tomando con seriedad y cuidado, pensada para construir un proyecto competitivo de mediano y largo plazo”.

La FEF aclaró que la liberación de los jugadores desde la concentración en México, tras la derrota por 2-0 que ocasionó su eliminación del Mundial, contó con “las condiciones necesarias para que cada jugador pudiera trasladarse, con libertad, al destino de su preferencia”.

El organismo rector del fútbol ecuatoriano anticipó que en las próximas semanas sostendrá reuniones con los clubes y asociaciones para “rendir cuentas de manera transparente, con información verificable, cómo se gestionaron los distintos aspectos económicos de la participación de la selección en el Mundial”. EFE

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Ecuador
Redacción D10
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