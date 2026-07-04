04 jul. 2026
Copa del Mundo

Junior Alonso: “Prometemos dar el 100%"

Junior Alonso, defensor albirrojo, presagia un intenso compromiso ante los franceses por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Julio 04, 2026 03:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Junior Alonso

Junior Alonso, defensor de la Albirroja en la Copa del Mundo.

Gentileza.

Junior Alonso, defensor de la Selección Paraguaya, analizó el momento de la Albirroja que este sábado plantará bandera ante Francia por los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

“Iniciamos el Mundial con un tropiezo, pero luego de eso lo analizamos y mejoramos mucho, ese análisis ayudó a levantarnos, porque este torneo no permite de errores”, apuntó Alonso acerca de la evolución de nivel que presenta el equipo en el torneo.

Con respecto al gran nivel de Matías Galarza, Junior refirió: “Tal vez para ustedes sea una sorpresa, pero nosotros que lo tenemos desde las Eliminatorias sabemos de su potencial, y está poniendo todas sus capacidades en post del equipo”.

COMPROMISO. “Después del primer partido llegamos a la conclusión de que si no hacíamos un esfuerzo físico superior y si no estábamos concentrados no nos iba a alcanzar para avanzar, eso nos hizo fuertes en Eliminatorias, volver a nuestras raíces, y todo el grupo se comprometió, y eso hace a que lleguemos de la mejor manera”, expuso el defensor con relación al cambio de actitud luego de la primera derrota.

Para Alonso, la Copa fue diferente de arranque a lo que argumentó: “Cuando logramos la clasificación la única seguridad que teníamos era que íbamos a jugar tres partidos, una vez que avanzamos sabíamos que los rivales serían cada vez más fuertes, sabemos que lo que ya conseguimos fue importante, pero queremos ir por más, será un rival complicado y debemos trabajarlo bien”.

Para el experimentador marcador zurdo, el grupo se encuentra fortalecido, de cara al gran desafío a lo que sumó: “Como atletas sabemos que hay situaciones que escapan de nuestro control, como las opiniones, pero nosotros nos preparamos para venir a competir, con nuestra propias armas, uno siempre sabe que va a ser criticado y elogiado, pero eso no nos cambia, el sueño era llegar al Mundial y lograr apuntar a lo más alto, ahora contra Francia no será diferente, conocemos nuestras capacidades y prometemos dar todo el 100%”.

La Albirroja medirá a Francia en la ciudad de Filadelfia, este sábado 4 de julio, desde las 18:00.

Mundial FIFA 2026 Junior Alonso Selección Paraguaya
Redacción D10
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