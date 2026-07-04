04 jul. 2026
Copa del Mundo

Paso a paso: Canadá vs. Marruecos

Canadá y Marruecos vuelven a verse las caras en la Copa del Mundo, esta vez en el NRG Stadium de Houston con una plaza en los cuartos de final en juego. Seguí el paso a paso del partido.

Julio 04, 2026 01:37 p. m. • 
Por Redacción D10
14.00 CANADÁ - MARRUECOS.png

Mundial FIFA 2026 Copa del mundo Marruecos
Redacción D10
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