04 jul. 2026
Copa del Mundo

Gustavo Alfaro ordena un cambio táctico de último momento

Gustavo Alfaro, entrenador de la Albirroja, hará más modificaciones para enfrentar este sábado a Francia.

Julio 04, 2026 12:44 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro, técnico argentino de la Selección Paraguaya.

Foto: Gentileza - Albirroja

La Selección Paraguaya tiene esta tarde una cita con la historia en Filadelfia, buscando dar golpes de hierro, como lo hizo alguna vez el ícono de esta ciudad (Rocky Balboa), para poder prolongar su sueño en la Copa del Mundo 2026.

Para dar el batacazo en el Mundial, el entrenador Gustavo Alfaro tiene planificado el equipo con cinco defensores para fortalecer la línea defensiva. Esta decisión lo toma para buscar protegerse de los atacantes franceses, que pueden ubicarse en cualquier zona de ataque.

En la última práctica ingresa el zaguero Gustavo Velázquez en detrimento de Damián Bobadilla, como quinto defensor, tal como lo hizo para enfrentar a Australia en el cierre de la fase de grupos.

Con esta variantes, el equipo nacional saldría con Orlando Gill en portería; la línea de defensores estará compuesta por Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, José Canale y Junior Alonso; el medio lo integran Diego Gómez, Matías Galarza y Andrés Cubas, mientras que sueltos estarán Miguel Almirón y Julio Enciso. Paraguay jugará en esta ocasión sin referencias de área.

Para esta tarde, la Albirroja tiene un plan de partido muy claro: defensa férrea y también deberá activar la contra y presión tras pérdida de pelota para contrarrestar esa constelación de estrellas en el que resalta nítidamente el delantero Kylian Mbappé. Aún así “ndaipóri kyhyje”.

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 Copa del mundo
Redacción D10
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