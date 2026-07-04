04 jul. 2026
Copa del Mundo

José Canale: “Necesitamos un partido largo contra Francia”

El defensa central paraguayo José Canale afirmó este viernes que la clave para competir con Francia en los octavos de final del Mundial será mantener la confianza, estar bien mentalizados y apostar por un partido largo.

Julio 04, 2026 11:42 a. m. • 
Por Redacción D10
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José Canale, defensor de Paraguay.

Foto: Gentileza

“Nosotros tenemos que confiar en lo que tenemos que hacer, estar mentalizados por encima de todo y hacer un partido largo”, afirmó Canale en declaraciones a periodistas en los campos de entrenamiento de la Universidad de Pensilvania, en la víspera de la eliminatoria.

Canale, autor del gol con el que Paraguay eliminó a Alemania en la tanda de penaltis de los dieciseisavos de final, admitió que ese cruce “físicamente repercutió mucho”, pero aseguró que los jugadores guaraníes lo compensan “con la garra y la confianza generada”.

El central de Lanús también habló de la dificultad de defender a un jugador como Kylian Mbappé: “te cuesta no tener un punto de referencia pero son cuestiones de ir hablando dentro del campo con los compañeros y ocupar bien los espacios”.

Por su parte, el delantero Gustavo Caballero dijo que el grupo se ha aislado del ruido que ha generado la eliminación de Alemania y tener que enfrentar ahora a Francia.

“Nosotros no escuchamos mucho lo que se dice fuera. Sabemos de nuestra capacidad, el grupo está bien, confiado, esperamos hacer un gran partido y hacer una linda historia”, afirmó el jugador del Portsmouth.

Caballero dijo que, comparado con Alemania, Francia “es un equipo intenso, que rota mucho” y con grandes nombres en la delantera.

“Pero vamos a trabajar nosotros, pensar en nosotros y hacer en el campo todo lo que estamos entrenando”, afirmó el jugador paraguayo, que admitió que el plan es “primeramente cumplir en lo defensivo y salir rápido ofensivamente”.

Paraguay y Francia se enfrentarán este sábado a partir de las 17.00 hora local (21.00 GMT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. EFE

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Redacción D10
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