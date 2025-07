Héctor David Martínez: “Dejar al club lo más alto posible”

El defensor paraguayo Héctor David Martínez, últimamente en el Inter Miami de la MLS, arribó al país para convertirse en nuevo refuerzo del club Olimpia para el segundo semestre del año.

“La verdad que muy contento, contento de volver a Paraguay, de sumarme a este equipo muy grande, estoy feliz”, fueron las primeras expresiones del polifuncional defensor.

Aseguró que está “con muchas ganas” y que llega “para ganar”. “Sé que Olimpia es uno de los equipos más grandes de acá, la idea es tratar de competir y dejar al club lo más alto posible”.

Indicó que se siente bien físicamente y que ya estará a las órdenes del cuerpo técnico liderado por Ramón Díaz. “Estoy listo para sumarme al equipo”, añadió.

También admitió que fue clave la charla previa que tuvo con el cuerpo técnico franjeado para tomar finalmente la decisión. “Tuve varias opciones para elegir, Olimpia es un club que me convenció, me gusta el proyecto, hablé con el cuerpo técnico, me gustó la idea y por eso estoy acá. Fue importante la palabra del técnico”.

Héctor David Martínez, de 27 años, llega a préstamo por 18 meses desde River Plate de Argentina, club dueño de su pase.