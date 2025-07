El dolor por la lesión de Sebas

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, habló en exclusiva con el programa Urbana al Máximo, aprovechando el aniversario número 123 de la institución franjeada. Los temas de conversación giraron en torno a lo deportivo y la expectativa con el plantel. Sin embargo, la nota tuvo un momento particular, una revelación respecto al impacto de la lesión de Sebastián Ferreira.

El delantero, nacido en la cantera de la institución y que retornó al club para esta parte de la temporada, había tenido un arranque fenomenal, siendo figura y goleador del equipo. Sin embargo, en el último lance ante Atlético Tembetary sufrió una fractura en el quinto metatarsiano.

“Cuando el doctor me llama a contar lo de la lesión, no pude creer, me quedé congelado 30 segundos mirando el horizonte, porque me pegó fuerte”, relató Nogués en la 106.9 FM.

“Hace 2 años que estabámos tratando de que vuelva, fue un sueño volver a traerlo. Arrancó con todo. Puta, empezó onfire y volviéndose nuestro jugador más importante. Lastimosamente esta lesión lo deja fuera tan rápido y luego nos comenzamos a mover, le mandamos con el mejor doctor de pie de Sudamérica, el dóctor Marco Tulio”, contó.

Según Nogués, la recomendación inmediata fue operar, para que inicie su rehabilitación lo más pronto posible y no pierda tanta masa muscular. Agregó que la cirugía realizada fue un éxito y, si se cumplen los plazos, estaría de vuelta en la actividad en 5 o 6 semanas.