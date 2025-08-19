19 ago. 2025
Fútbol Internacional

Guardiola: “Me quedan dos años de contrato y quizás siga otros dos”

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, dejó caer que podría seguir otros dos años más cuando acabe su actual contrato con el club inglés.

Agosto 19, 2025 03:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Guardiola

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City.

Foto: EFE

En una entrevista con el canal “Men In Blazers”, el técnico español detalló su amor por la ciudad de Mánchester, en la que lleva nueve años, e insinuó que el contrato que firmó en noviembre del año pasado con el City puede no ser el último.

“Me quedan dos años y quizás luego extienda mi contrato otros dos. Así que la pregunta es si pararé este año, en dos años o en cuatro. En algún momento me tomaré un descanso, pero por ahora me encuentro bien”, aseguró Guardiola, que ha comenzado la temporada con un imponente 0-4 al Wolverhampton Wanderers.

“El equipo me está dando buenas sensaciones, desde el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Hemos conseguido algo que me gusta, algo que echaba de menos la temporada pasada”, agregó.

“Me encanta esta ciudad. Cuando pasas diez años en un sitio es porque estás cómodo”.

Desde que llegó en 2016, Guardiola sólo ha tenido -en lo que a resultados se refiere- dos temporadas en blanco: la primera y la pasada, y por el camino ha conquistado seis Premier League y la primera Champions League en la historia del club. EFE

Fútbol Internacional Pep Guardiola Manchester City
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GyMdb4tXQAAX6z9.jpg
Fútbol Internacional
Seis equipos serán cuartofinalistas
Este martes se darán a conocer a los primeros cuartofinalistas en lo que refiere a la Copa Sudamericana y Copa Libertadores.
Agosto 19, 2025 08:40 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-LEEDS-EVERTON
Fútbol Internacional
Leeds United regresa a la Premier con victoria sufrida ante Everton
El Leeds United celebró este lunes su regreso a la Premier League inglesa con un triunfo ajustado y algo sufrido frente a un Everton en reconstrucción (1-0), gracias a un gol de penalti convertido por el alemán Lukas Nmecha a seis minutos del final.
Agosto 18, 2025 06:27 p. m.
neynar santos.jpg
Fútbol Internacional
Las lágrimas de impotencia de Neymar
VIDEO. Neymar, una sombra del otrora ídolo de la Selección Brasileña, rompió en llanto al sentirse impotente de salvar a su equipo, el Santos, de una tremenda derrota de 6-0 ante Vasco da Gama.
Agosto 18, 2025 02:04 p. m.
 · 
Redacción D10
cuti romero.jpg
Fútbol Internacional
Cuti Romero renueva “contrato a largo plazo” con el Tottenham
Cristian ‘Cuti’ Romero renovó su unión con un “nuevo contrato a largo plazo” con el Tottenham, aunque no precisó la duración del mismo, informó este lunes el club inglés.
Agosto 18, 2025 01:34 p. m.
 · 
Redacción D10
degega.jpg
Fútbol Internacional
El Manchester United echa de menos a David De Gea
El Manchester United sufrió su primera derrota de la temporada en gran parte debido a un fallo del portero Altay Bayindir.
Agosto 18, 2025 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Gómez
Fútbol Internacional
Libertadores: Palmeiras mira por el retrovisor a todos los demás
Palmeiras mira por el espejo retrovisor a los otros 15 equipos que siguen en carrera por la Copa Libertadores 2025, en la semana que decidirá los clasificados a cuartos de final, gracias a la goleada por 0-4 que le endosó al Universitario peruano en la ida de los octavos en Lima.
Agosto 18, 2025 10:21 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más