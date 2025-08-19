Guardiola: “Me quedan dos años de contrato y quizás siga otros dos”

En una entrevista con el canal “Men In Blazers”, el técnico español detalló su amor por la ciudad de Mánchester, en la que lleva nueve años, e insinuó que el contrato que firmó en noviembre del año pasado con el City puede no ser el último.

“Me quedan dos años y quizás luego extienda mi contrato otros dos. Así que la pregunta es si pararé este año, en dos años o en cuatro. En algún momento me tomaré un descanso, pero por ahora me encuentro bien”, aseguró Guardiola, que ha comenzado la temporada con un imponente 0-4 al Wolverhampton Wanderers.

“El equipo me está dando buenas sensaciones, desde el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Hemos conseguido algo que me gusta, algo que echaba de menos la temporada pasada”, agregó.

“Me encanta esta ciudad. Cuando pasas diez años en un sitio es porque estás cómodo”.

Desde que llegó en 2016, Guardiola sólo ha tenido -en lo que a resultados se refiere- dos temporadas en blanco: la primera y la pasada, y por el camino ha conquistado seis Premier League y la primera Champions League en la historia del club. EFE