05 oct. 2025
Fútbol Internacional

Grealish acaba con la invencibilidad del Crystal Palace

Un gol de Jack Grealish en el tiempo de descuento culminó la remontada del Everton y acabó con la invencibilidad del Crystal Palace, el único equipo que permanecía invicto en la Premier League esta temporada (2-1).

Octubre 05, 2025 01:10 p. m. • 
Por Redacción D10
Jack Grealish

Jack Grealish

Foto: AFP

Los ‘Seagulls’, que llevaban 19 encuentros seguidos sin perder entre todas las competiciones, empezaron ganando, gracias a un buen tanto del colombiano Daniel Muñoz, pero el Everton remontó en la segunda parte y se llevó el triunfo en los últimos instantes.

Primero Maxence Lacroix cometió un torpe penal sobre Tim Iroegbunam que transformó Iliman Ndiaye y después el senegalés puso un centro que al tratar de despejarlo Daniel Muñoz, tocó en Grealish y supuso el 2-1 en el marcador y la primera derrota de los de Oliver Glasner, que pagaron el esfuerzo de haber jugado entre semana Conference League, en la que ganaron al Dinamo de Kiev.

Pese a esta derrota, el Palace se mantiene en puestos europeos, con doce puntos de 21 posibles, mientras que el Everton continúa con su fantástica campaña con David Moyes y es séptimo con once puntos, los mismos que Chelsea y Sunderland.

Premier League Everton
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Antonio Sanabria
Fútbol Internacional
Antonio Sanabria visita el Giuseppe Meazza
Octubre 04, 2025 08:55 a. m.
 · 
Redacción D10
G2ZI7LhXYAA8Ab7.jpeg
Fútbol Internacional
Diego González celebra su convocatoria con otro gol
VIDEO. Diego González, una de las novedades en la lista de Alfaro, convirtió este viernes uno de los tantos del triunfo para Atlas.
Octubre 04, 2025 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Fútbol Internacional
Olimpia y su cuarta final de Copa Libertadores
La noche del 3 de octubre de 1990, el estadio Defensores del Chaco volvió a vestirse de gala para recibir una nueva definición de la Copa Libertadores de América.
Octubre 03, 2025 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias Copa Mundial 2026: Argentina - Venezuela
Fútbol Internacional
Messi, Mastantuono y tres novedades en la lista de Argentina
La selección argentina de fútbol comunicó este viernes la lista de jugadores convocados para disputar dos partidos amistosos en Estados Unidos en este mes contra sus pares de Venezuela y Puerto Rico, de la que hacen parte Lionel Messi, Franco Mastantuono y tres jugadores que no habían sido citados hasta ahora por el entrenador Lionel Scaloni.
Octubre 03, 2025 03:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Lamine Yamal
Fútbol Internacional
Lamine Yamal, entre dos y tres semanas de baja
El delantero del Barcelona Lamine Yamal estará entre dos y tres semanas de baja después de recaer de la lesión en el pubis que le impidió jugar durante el mes de septiembre, según anunció este viernes el club azulgrana.
Octubre 03, 2025 02:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Julián Álvarez Natali Melot
Fútbol Internacional
La chef paraguaya del campeón del mundo
Julián Álvarez, quien conquistó la Copa del Mundo en 2022 y actualmente es uno de los mejores delanteros, está siendo cuidado gastronómicamente por una paraguaya: Natali Melot.
Octubre 03, 2025 11:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más