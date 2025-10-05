05 oct. 2025
Julio Enciso hizo el reconocimiento del gramado

El paraguayo Julio Enciso podría tener sus primeros minutos con la camiseta del Racing de Estrasburgo este domingo. Al jugador se lo vio haciendo el reconocimiento del campo de juego.

Octubre 05, 2025 11:05 a. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso

Julio Enciso, junto con sus compañeros.

Foto: Captura

La larga espera para Julio Enciso podría terminar este domingo en caso de que debute con la camiseta del Racing de Estrasburgo. Si bien no fue confirmado por el club, el jugador guaraní formaría parte del plantel que a las 12:15 recibe al Angers.

Durante la noche del sábado, Julio Enciso compartió un video sobre el anuncio del compromiso, pero no dio más detalles. Sin embargo, horas antes del encuentro, el club, a través de su cuenta en Instagram, publicó un material en el que se lo ve al albirrojo haciendo el reconocimiento del terreno de juego del Stade de la Meinau.

La última vez que Julio Enciso tuvo actividad en un cotejo oficial fue vistiendo los colores de la Selección Paraguaya de Fútbol, en la derrota en condición de visitante ante Brasil, el pasado 11 de junio. Posterior a eso se realizó una cirugía de rodilla.

Julio Enciso Estrasburgo
Redacción D10
