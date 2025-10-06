Julio Enciso y su felicidad por volver a jugar

Casi pasaron cuatro meses de la última vez que Julio Enciso tuvo minutos en un cotejo oficial. La espera del paraguayo llegó a su fin cuando al minuto 72’, reemplazó a Félix Lemaréchal del Racing de Estrasburgo y disputó sus primeros minutos en su nuevo club.

Previo a esto, el ofensivo guaraní había jugado ante Brasil, el 10 de junio, con la casaca de la Selección Paraguaya en un compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas. Posteriormente el atacante se sometió a una cirugía de rodilla para corregir algunas cuestiones y recién el domingo retornó de manera oficial a los terrenos de juego.

“Después de casi 4 meses, volví a pisar una cancha y no puedo explicar la felicidad que siento”, arranca el mensaje que colgó en su cuenta en Instagram. “Fueron meses de lucha, de silencios, de fe y de muchas pruebas. Pero también de amor, paciencia y fuerza”, añade.

“El camino no fue fácil, pero hoy entiendo que cada caída tiene su propósito. Paso a paso, voy a volver a mi mejor versión y recuperar el ritmo de juego. Feliz de estar de nuevo donde soy feliz”, concluye.

Julio Enciso llegó al Racing de Estrasburgo casi al final del mercado de pases. Si bien el Brighton fue el equipo que lo vendió, en calidad de préstamo había estado recientemente en el Ipswich Town.