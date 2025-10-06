06 oct. 2025
Fútbol Internacional

Julio Enciso y su felicidad por volver a jugar

Poco después de haber debutado con el Racing de Estrasburgo, Julio Enciso publicó varias fotos del cotejo y un texto en el que compartió su felicidad por volver a pisar un terreno de juego: “Feliz de estar de nuevo donde soy feliz”.

Octubre 06, 2025 04:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso

Julio Enciso reapareció de nuevo en las canchas.

Foto: Gentileza - Julio Enciso

Casi pasaron cuatro meses de la última vez que Julio Enciso tuvo minutos en un cotejo oficial. La espera del paraguayo llegó a su fin cuando al minuto 72’, reemplazó a Félix Lemaréchal del Racing de Estrasburgo y disputó sus primeros minutos en su nuevo club.

Previo a esto, el ofensivo guaraní había jugado ante Brasil, el 10 de junio, con la casaca de la Selección Paraguaya en un compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas. Posteriormente el atacante se sometió a una cirugía de rodilla para corregir algunas cuestiones y recién el domingo retornó de manera oficial a los terrenos de juego.

Después de casi 4 meses, volví a pisar una cancha y no puedo explicar la felicidad que siento”, arranca el mensaje que colgó en su cuenta en Instagram. “Fueron meses de lucha, de silencios, de fe y de muchas pruebas. Pero también de amor, paciencia y fuerza”, añade.

“El camino no fue fácil, pero hoy entiendo que cada caída tiene su propósito. Paso a paso, voy a volver a mi mejor versión y recuperar el ritmo de juego. Feliz de estar de nuevo donde soy feliz”, concluye.

Julio Enciso llegó al Racing de Estrasburgo casi al final del mercado de pases. Si bien el Brighton fue el equipo que lo vendió, en calidad de préstamo había estado recientemente en el Ipswich Town.

Julio Enciso Ligue 1 Estrasburgo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Jack Grealish
Fútbol Internacional
Grealish acaba con la invencibilidad del Crystal Palace
Un gol de Jack Grealish en el tiempo de descuento culminó la remontada del Everton y acabó con la invencibilidad del Crystal Palace, el único equipo que permanecía invicto en la Premier League esta temporada (2-1).
Octubre 05, 2025 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Fútbol Internacional
Julio Enciso hizo el reconocimiento del gramado
El paraguayo Julio Enciso podría tener sus primeros minutos con la camiseta del Racing de Estrasburgo este domingo. Al jugador se lo vio haciendo el reconocimiento del campo de juego.
Octubre 05, 2025 11:05 a. m.
 · 
Redacción D10
English Premier League - Chelsea vs Liverpool
Fútbol Internacional
Chelsea da un duro golpe a Liverpool
En el minuto 96, Estevao decidió este sábado a favor del Chelsea el partido contra el Liverpool (2-1) y se presentó en sociedad en la Premier League.
Octubre 04, 2025 04:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Serie A - Inter vs Cremonese
Fútbol Internacional
Inter destroza al Cremonese de Tonny Sanabria
El argentino Lautaro Martínez alargó este sábado su gran momento de forma y firmó un tanto en la goleada del Inter de Milán ante el Cremonese del paraguayo Antonio Sanabria, que jugó de titular en el cuadro perdedor(4-1).
Octubre 04, 2025 03:37 p. m.
G2bHmVSXQAE4y8v.jpeg
Fútbol Internacional
El United amortigua la crisis ante el Sunderland de Omar Alderete
El Manchester United amortiguó su eterno momento de crisis con una victoria convincente contra el Sunderland por 2-0 y suma tres triunfos consecutivos en Old Trafford por primera vez desde que contrató a Rúben Amorim en noviembre de 2024.
Octubre 04, 2025 01:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Antonio Sanabria
Fútbol Internacional
Antonio Sanabria visita el Giuseppe Meazza
Octubre 04, 2025 08:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más