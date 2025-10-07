07 oct. 2025
Fútbol Internacional

Everton Ribeiro padece cáncer de tiroides

El mediapunta del Bahía Everton Ribeiro, mundialista con Brasil en Qatar 2022, fue operado este lunes de un cáncer de tiroides que le detectaron hace aproximadamente un mes, según informó el propio futbolista.

Octubre 07, 2025 12:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Everton Ribeiro de Flamengo_goal_everton-ribeiro-flamengo-12-09-2019_1bzwphp3ilcep1q0mk9dte587p_28670611.jpg

Everton Ribeiro, jugador brasileño.

“Hoy me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes. Gracias por cada oración y muestra de cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia”, afirmó el enganche de 36 años en sus redes sociales.

El jugador del Bahía dijo estar seguro de que juntos superarán “esta nueva batalla”.

El club compartió el mensaje de Everton Ribeiro, que acompañó con una fotografía de él y su familia a los pies del Cristo Redentor de Río de Janeiro, donde vivió su mejor etapa como profesional con la camiseta del Flamengo.

Formado en el Corinthians, el centrocampista ofensivo milita en el Bahía desde enero de 2024 y hoy es titular indiscutible para el técnico Rogério Ceni.

Antes, pasó por el Coritiba, Cruzeiro, Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos -su única experiencia en el extranjero- y Flamengo, en el que vivió sus mejores años y logró diversos títulos, entre ellos dos Ligas brasileñas, dos Libertadores y una Copa do Brasil.

Su buen rendimiento en el conjunto carioca le llevó a ser convocado para el Mundial de Qatar 2022, cuando la Canarinha estaba dirigida por el entrenador Adenor Leonardo Bachi ‘Tite’.

Brasil Fútbol Internacional
Redacción D10
