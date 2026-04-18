18 abr. 2026
Torneo Apertura

Guaraní y Luqueño van por puntos vitales

Guaraní vs. Sportivo Luqueño será el primero de dos partidos de esta jornada sabatina correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura 2026.

Abril 18, 2026 10:40 a. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Luqueño Guaraní

Rivales eternos en la Primera División, este compromiso promete intensidad y buen fútbol.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Erico Galeano (18:15), con el arbitraje de Aldo Quiñónez. Los asistentes serán Carmelo Candia y José Mercado y en el VAR estará José Méndez. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para escalar posiciones en la tabla, liderada actualmente por Olimpia, que juega contra Cerro Porteño el superclásico.

El Aborigen se encuentra en la mitad de la tabla (6° lugar) intentando mantener regularidad. En su última presentación, los legendarios cayeron derrotados ante el Sportivo San Lorenzo por la mínima diferencia (1-0).

Mientras que para el Auriazul lograr los tres puntos serían de vital importancia, atendiendo que en la fecha anterior venció por 2-1 a Recoleta después de una sequía de nueve fechas sin ganar.

Torneo Apertura Guaraní Sportivo Luqueño
Redacción D10
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