Guaraní y Luqueño van por puntos vitales

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Erico Galeano (18:15), con el arbitraje de Aldo Quiñónez. Los asistentes serán Carmelo Candia y José Mercado y en el VAR estará José Méndez. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para escalar posiciones en la tabla, liderada actualmente por Olimpia, que juega contra Cerro Porteño el superclásico.

El Aborigen se encuentra en la mitad de la tabla (6° lugar) intentando mantener regularidad. En su última presentación, los legendarios cayeron derrotados ante el Sportivo San Lorenzo por la mínima diferencia (1-0).

Mientras que para el Auriazul lograr los tres puntos serían de vital importancia, atendiendo que en la fecha anterior venció por 2-1 a Recoleta después de una sequía de nueve fechas sin ganar.