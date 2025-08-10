10 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Guaraní vs. Olimpia, sin concesiones

Olimpia se presenta hoy en el Este, desde las 16:00, para medir a Guaraní por la fecha 7 del Torneo Clausura. El juego es estratégico para ambos, aunque el más necesitado es el equipo de los Díaz, que necesita reivindicarse.

Agosto 10, 2025 08:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní Olimpia

El clásico más añejo se juega en Ciudad del Este.

Foto: Gentileza - APF

Olimpia hace de visitante hoy ante Guaraní, desde las 16:00, en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, para disputar otra edición del clásico más añejo del fútbol paraguayo que supondrá el penúltimo partido de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

El equipo de Ramón y Emiliano Díaz tiene la máxima obligación de recoger los tres puntos en juego para acercarse a la parte alta de la tabla de posiciones. Además, necesita lavarse el rostro luego de caer en la fecha pasada frente a su tradicional rival, justamente en este escenario, hace siete días.

Disminuido. La coyuntura no es nada favorable para la franja azabache, ya que el cuerpo técnico no podrá contar con todo el potencial de su plantel por las bajas de futbolistas capitales en el sector defensivo, especialmente.

Entre las deserciones confirmadas figuran los nombres de Gastón Olveira y Héctor David Martínez. En tanto, Gustavo Vargas sintió unas molestias físicas en las últimas horas y está en duda para el encuentro contra el Aborigen, de donde pasó a Para Uno.

A estas ausencias hay que sumarle al delantero Tiago Caballero, quien se encuentra al servicio de la Selección Paraguaya Sub 20 para los amistosos internacionales contra la Canarinha.

PODER GOLEADOR. En tanto, el Aurinegro pretende recuperar el segundo lugar, que se encuentra actualmente en poder de Sportivo Trinidense.

El equipo de Víctor Bernay atraviesa por un buen presente en la competencia, en la que viene de hacer siete goles en los últimos dos lances.

Estos números se lograron gracias a la combinación de experiencia y juventud de su plantel. En el mismo resaltan claramente la dupla de atacantes conformada por Fernando Fernández (33 años) e Iván Ramírez (21), goleadores del conjunto aurinegro con tres conquistas cada uno.

Guaraní Olimpia

Torneo Clausura Guaraní Olimpia
Redacción D10
